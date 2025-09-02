به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تقدیر از مدیران و کارکنان نیروگاه بوشهر اظهار داشت: نیروگاه بوشهر در ماه‌های گذشته به صورت مستمر، بیش از هزار مگاوات برق را تولید و در اختیار مردم قرار داد که شایسته تقدیر است.

وی بر لزوم تسریع و شتاب‌بخشی به واحد ۲ و ۳ نیروگاه اتمی و تأمین اعتبار برای سرعت بخشیدن به این طرح مهم تاکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به بازدید از سایت آب‌شیرین‌کن بوشهر خاطر نشان کرد: تأمین تجهیزات مورد نیاز آب‌شیرین‌کن ۷۵ هزار مترمکعبی نیروگاه اتمی، ضروری است و تکمیل این طرح، بخش زیادی از کمبود آب شرب را جبران می‌کند.

زارع بر لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی توسط نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد.

اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار، ضمن موافقت با درخواست‌های دکتر زارع، دستورات لازم را صادر کرد.