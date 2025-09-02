به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صوفی امروز سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، این روز را یادآور مسئولیت بزرگ شیعیان در دوران غیبت دانست و اظهار داشت: اولین وظیفه ما در قبال امام، شناخت جایگاه ایشان و باور به حقوقی است که بر گردن ما دارند. معرفت، محبت و اطاعت سه اصل اساسی برای رضایت امام از ما است.
وی با اشاره به تفاوت میان محبت و مودت، توضیح داد: محبت یعنی دوستداشتن، اما مودت یعنی عشق و اطاعتی که حتی در شرایط سخت و باوجود خطرات نیز پابرجاست. تاریخ نشان داده است که برخی امامان را میشناختند و حتی دوست داشتند، اما در لحظات حساس از یاری آنها دریغ کردند. نمونه روشن آن واقعه عاشورا بود که بسیاری امام حسین (ع) را میشناختند؛ اما او را تنها گذاشتند.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه با ذکر روایتی از امام صادق (ع) درباره اطاعت یاران مخلص، افزود: ملاک ایمان و ولایتمداری، اطاعتپذیری در هر شرایطی است. همانگونه که ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی با ایثارگری و تقدیم جان خود نشان دادند که آماده فداکاری در راه ولایت هستند.
حجتالاسلام صوفی با بیان اینکه حکومت اسلامی پس از قرنها به برکت امام خمینی (ره) و پشتیبانی مردم تشکیل شد، گفت: مردم ایران در دفاع مقدس، فتنههای سالهای ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ و نیز در جنگ اخیر دوازدهروزه نشان دادند که همواره پشت سر ولایت ایستادهاند و این اتحاد بزرگترین سلاح در برابر دشمنان بوده است. حتی آنها که با نظام زاویه داشتند، در این حوادث در کنار ملت ایستادند و همین همبستگی دشمن را بهزانو درآورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بهضرورت احساس حضور امامزمان (عج) اشاره کرد و بیان داشت: اگر باور داشته باشیم که آن حضرت ناظر بر اعمال ما هستند، در رفتار، گفتار و حتی افکار خود مراقبت بیشتری خواهیم داشت. باید تلاش کنیم اعمال ما با خواست و رضایت امام تطابق داشته باشد تا زینت اهلبیت (ع) باشیم، نه مایه رنج آنان.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، تصریح کرد: امامزمان (عج) عدالت را از ما میخواهند. پس باید در زندگی فردی و اجتماعی مراقب باشیم که ظلم، دروغ، غیبت و تهمت جایی نداشته باشد.
