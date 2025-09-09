به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان در مجله قلب اروپا گزارش می‌دهند که مقادیر بیش از حد این چربی پنهان- که چربی احشایی نیز نامیده می‌شود- با پیری سریع‌تر قلب مرتبط است.

محققان خاطرنشان کردند که این چربی از بیرون قابل مشاهده نیست و برخی از افراد حتی با داشتن وزن سالم می‌توانند مقادیر زیادی چربی احشایی داشته باشند.

دکتر «دکلان اورگان»، محقق ارشد و استاد آزمایشگاه علوم پزشکی در کالج امپریال لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که چربی بد که در اعماق اندام‌ها پنهان شده است، پیری قلب را تسریع می‌کند.»

وی افزود: «اما برخی از انواع چربی می‌توانند در برابر پیری محافظت ایجاد کنند- به ویژه چربی اطراف باسن و ران در زنان.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۲۱۰۰۰ شرکت‌کننده در بیوبانک بریتانیا، یک پروژه تحقیقاتی سلامت در مقیاس بزرگ که در بریتانیا در حال انجام است، را تجزیه و تحلیل کردند.

از اسکن‌های MRI برای تشخیص رسوبات چربی در بدن شرکت‌کنندگان و بررسی قلب و رگ‌های خونی آنها استفاده شد. برای هر فرد یک «سن قلب» تعیین شد- سن ظاهری قلب و سیستم گردش خون آنها با توجه به علائم فرسودگی.

نتایج نشان داد که پیری سریع‌تر قلب با داشتن چربی احشایی بیشتر در اعماق اندام‌ها مرتبط است.

اورگان گفت: «اگرچه فعال بودن و تحرک داشتن مهم است، اما ما دریافتیم که چربی پنهان حتی در افراد با اندام متناسب نیز می‌تواند مضر باشد.»

آزمایش خون نشان داد که چربی احشایی با افزایش التهاب در بدن مرتبط است که ممکن است باعث این پیری زودرس شود.

نتایج همچنین به تفاوت‌هایی بین مردان و زنان اشاره داشت.

توزیع چربی «سیبی شکل» در اطراف شکم به شدت با پیری زودرس قلب در مردان مرتبط بود.

اما توزیع «گلابی شکل» در باسن و ران‌ها به نظر می‌رسد که از زنان در برابر پیری قلب محافظت می‌کند. محققان گفتند که این رسوبات چربی به تولید هورمون زنانه استروژن معروف هستند و سطوح بالاتر استروژن با کندتر شدن پیری قلب در زنان مرتبط است.

این مطالعه همچنین نشان داد که شاخص توده بدنی (BMI) به عنوان وسیله‌ای برای ردیابی سلامت قلب فاقد اعتبار است. BMI تخمینی از چربی بدن بر اساس قد و وزن است.

اورگان گفت: «ما همچنین نشان دادیم که شاخص توده بدنی روش خوبی برای پیش‌بینی سن قلب نیست، که این موضوع اهمیت دانستن محل ذخیره چربی در بدن و نه فقط وزن کل بدن را برجسته می‌کند.»

محققان در مرحله بعدی قصد دارند ببینند که آیا کاهش وزن از طریق استفاده از داروهای GLP-۱ مانند Ozempic ممکن است بر رسوبات چربی احشایی و اثرات آن بر سلامت قلب تأثیر بگذارد یا خیر.