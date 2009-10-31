پیری قلب از 45 سالگی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام انسانها زمانی که سی سالگی را پشت سر می گذارند به تدریج احساس افزایش سن و در چهل سالگی احساس پیری می کنند. اکنون محققان دانشگاه هاستون در تحقیقات خود نشان دادند که پیری فیزیکی تنها از 45 سالگی آغاز می شود و به خصوص پس از این سن سیستم قلبی عروقی رو به زوال می رود.

این محققان بین سالهای 1974 تا 2006 حالت سلامت و شکل فیزیکی هزار داوطلب بین 20 تا 96 سال را تحت کنترل قرار دادند.

برای شرکت کنندگان در این تحقیق معاینه کامل وضعیت سلامت به خصوص سلامت سیستم قلبی عروقی، کنترل عادات غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شد.

براساس گزارش مدرن مدیسین، اطلاعات جمع آوری شده به همراه مدلهای آماری نشان دادند که سطح آمادگی جسمانی با گذشت زمان کاهش می یابد اما نه به روش خطی بلکه تنها پس از 45 سالگی زوال دستگاه قلبی عروقی شتاب می گیرد و این شتاب به خصوص در مردان شدت بیشتری دارد.

به گفته این محققان زوال قلب و پیری می تواند به سبک زندگی نیز وابسته باشد به طوری که نتایج این تحقیق نشان می دهد افراد غیر سیگاری و با وزن متعادل می توانند با انجام تمرینات ورزشی در گذر زمان شکل فیزیکی خود را بهتر حفظ کنند.