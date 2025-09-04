گزارش هفتگی آب و انرژی؛ برق را ارزان بخر، گران بفروش!

به گزارش خبرنگار مهراین هفته، صنعت آب و انرژی ایران با خبرهایی از کاهش ذخایر سدها، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، شناسایی انشعابات غیرمجاز برق و پیشرفت طرحهای پالایشی و انتقال آب روبهرو بود. در حالی که ۶۱ درصد مخازن سدها خالی است، مقامات صنعت نفت و برق از افزایش تولید و برنامههای توسعهای سخن گفتند.
مصرف و خرید برق نیروگاههای بامی
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد: برق تولیدشده توسط نیروگاههای بامی با قیمت ۴ هزار تومان خریداری و با تعرفه ۴۰۰ تومان به خود صاحبان نیروگاه فروخته میشود. این امکان به آنها اجازه میدهد برق خود را به شبکه بفروشند و در عین حال برق ارزانتری برای مصرف خود دریافت کنند.
راهکارهای فروش نفت در تحریمها
محسن پاکنژاد، وزیر نفت گفت: صنعت نفت ایران مهارت لازم برای دور زدن محدودیتهای بینالمللی را دارد. در یک سال اخیر، ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور ۱۲۷ هزار بشکه افزایش یافته است.
افزایش برداشت گاز از پارس جنوبی
تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد: سه حلقه چاه جدید پارس جنوبی به بهرهبرداری رسیده که مجموعاً ۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت روزانه گاز افزودهاند. هدف ششماهه آینده، افزایش این رقم به بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب است.
مبارزه با مزارع استخراج غیرمجاز رمزارز
شناسایی ۸۰ مرکز استخراج غیرمجاز در تهران، جمعآوری ۱۳۰۰ ماینر.
کشف ۶۳ مزرعه ماینر دیگر با ۱۲۰۰ دستگاه، معادل مصرف برق ۱۹ هزار مشترک.
برنامه توسعه گاز کشور تا پایان برنامه هفتم
حمید بوورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از هدفگذاری تولید روزانه یکمیلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.
ذخایر سدها در وضعیت بحرانی
تا ۸ شهریور، حجم آب موجود سدهای کشور ۲۰ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. اکنون ۳۹ درصد مخازن پر و ۶۱ درصد آنها خالی هستند.
پیشرفت پروژه انتقال آب طالقان به کرج
محسن حیدری، مجری طرح، گفت: پروژه ۶۲ کیلومتری انتقال آب زیاران به بیلقان به کیلومتر ۵۴ رسیده و آب به تصفیهخانه شماره ۲ کرج منتقل شده است.
افزایش ظرفیت پالایشی
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، از افزایش ۱۸۰ هزار بشکهای ظرفیت پالایش کشور تا پایان سال خبر داد.
طرح فاز ۱۱ پارس جنوبی
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل پتروپارس گفت: برداشت از دومین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در پاییز ۱۴۰۶ آغاز و تا پایان ۱۴۰۸ به ظرفیت ۲۸ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
نظر شما