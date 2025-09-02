نخستین مدیر زن آموزش و پرورش پس از انقلاب در قروه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان قروه عصر سه شنبه با حضور مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی در سالن پژوهشسرای دانشآموزی برگزار شد.
در این مراسم «حمیرا مراد حاصلی» به عنوان نخستین مدیر زن آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی در استان کردستان معرفی شد.
فرماندار قروه در این آئین با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در توسعه پایدار اظهار داشت: هرکس که خواهان توسعه پایدار است باید در آموزش و پرورش سرمایهگذاری کند.
خلیل فعلهگری با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور افزود: خیرین و بنگاههای اقتصادی باید در این مسیر حضور فعال داشته باشند.
فرماندار قروه خطاب به مدیر جدید آموزش و پرورش این شهرستان گفت: با وجود محدودیت بودجه، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش باید در اولویت برنامههای کاری شما قرار گیرد.
تلاش برای ارتقای جایگاه پرورش در کنار آموزش
حسن رضوی، مدیر پیشین آموزش و پرورش قروه نیز در سخنانی بر اهمیت توجه به «پرورش» در کنار «آموزش» تأکید کرد و گفت: تلاش کردم جایگاه پرورش را در برنامههای آموزشی ارتقا دهم و آن را بر آموزش مقدم بدانم.
کار تیمی راهبرد اصلی در اندرین آموزش و پرورش است
حمیرا مراد حاصلی مدیر جدید آموزش و پرورش قروه، کار تیمی و برنامهمحور را راهبرد اصلی خود دانست و افزود: با مشورت از صاحبنظران و همکاران، عدالت آموزشی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار خواهم داد.
وی با استقبال از نقدهای منصفانه و اصلاحگرانه تصریح کرد: تمام توان و امکانات درون و برونسازمانی باید در مسیر تحقق عدالت آموزشی بهکار گرفته شود.
