به گزارش خبرگزاری مهر، صفرصادقی‌پور در جلسه ویژه تسهیل فرآیند واگذاری زمین و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی بر ضرورت تسریع در فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و افزود: فرآیند واگذاری زمین برای متقاضیان زیر پنج مگاوات و بالای پنج مگاوات تسهیل و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد متقاضیانی که بیش از یک سال از دریافت زمین آنان گذشته و هیچ اقدامی برای راه‌اندازی نیروگاه انجام نداده‌اند، شناسایی و زمین‌های آنان لغو و به متقاضیان جدید واگذار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در ادامه به موضوع تعهد ۲۲ دستگاه مشمول قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: شرکت توزیع برق و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند تا میزان تعهد این دستگاه‌ها را نهایی کنند.

صادقی‌پور در پایان بر لزوم مشارکت شهرداری‌های مراکز استان‌ها در راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تأکید و تصریح کرد: شهرداری‌ها باید میزان مصرف و تعهدات خود در این زمینه را مشخص کنند تا گام‌های عملیاتی در این زمینه برداشته شود.