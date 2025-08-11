به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رستمی‌پور دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران به مناسبت ۱۷ مرداد اظهار کرد: به نسبت تعداد مشترکان و حجم تولید و مصرف و پیک برق، این خطه در زمینه نصب نیروگاه خورشیدی، رتبه نخست استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده‌است.

مدیر شرکت برق شهرستان تربت‌حیدریه افزود: اکنون ۵.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در تربت‌حیدریه متصل به شبکه سراسری شده است.

وی گفت: در حوزه صنعت پیگیری و اقدامات خوبی به منظور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی داشتیم که با ظرفیت ۱۴.۲ مگاوات در مرحله اخذ مجوز و یا تحویل زمین است.

رستمی‌پور اضافه کرد: همچنین اکنون سرمایه‌گذاری به میزان تولید ۱۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف شهرستان در مجاورت پست‌های فوق توزیع شهرستان در دست اقدام داریم که در مرحله اخذ مجوز لازم یا گرفتن پروانه و یا در مرحله واگذاری زمین است.

مدیر شرکت برق شهرستان تربت‌حیدریه تصریح کرد: همچنین در حوزه جایگزینی چراغ‌های کم مصرف ال ای دی با چراغ‌های پرمصرف از مجموع ۲۱ هزار چراغ سطح شهر، تاکنون پنج هزار و ۲۷ چراغ تعویض شده که با این اقدام هفت دهم مگاوات کاهش مصرف برق و همچنین شاهد صرفه‌جویی به میزان ۲.۷ دهم میلیون کیلووات ساعت انرژی در سال شده است.

وی میزان پیک بار شهرستان را، ۱۱۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۲ درصد در حوزه خانگی، ۳۷ درصد در حوزه کشاورزی و ۱۵ درصد در حوزه صنعتی و بقیه سایر مصارف است و البته حوزه روشنایی معابر تنها ۲ درصد مصرف برق کل شهرستان است.

رستمی‌پور در ادامه به اقدامات زیرساختی به منظور توزیع برق پایدار در تابستان اشاره کرد و گفت: اصلاح و بازسازی ۲۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف از مجموع ۷۰۰ کیلومتر که در پیوند با آن، شبکه توزیع به کابل خود نگهدار مجهز شد.

مدیر شرکت برق تربت‌حیدریه با بیان اینکه تاکنون نزدیک ۸۰ درصد کار به پایان رسیده و تا پایان امسال تمام شبکه برق ما به کابل خودنگهدار مجهز خواهد شد، افزود: مزایای این اقدام رفع افت ولتاژ، زیباسازی مبلمان شهری، عایق کردن شبکه، رفع حریم و نیز تقویت شبکه برق است.

وی گفت: همچنین اصلاح و بازسازی شبکه برق ۳۶ روستا به صورت کامل انجام و اکنون نیز مشابه این اقدام برای ۲۵ روستای دیگر در حال انجام است.

رستمی پور افزود: همچنین احداث شبکه و نصب ۲۲ دستگاه ترانسفورماتور به منظور توسعه و زیرساخت و احداث ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط از پست فوق توزیع جنب دانشگاه دولتی تا مرکز شهر، از دیگر اقدامات این شرکت برای ۱۲۰ هزار و ۱۰۹ مشترک خود است.