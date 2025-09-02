به گزارش خبرگزاری مهر، باهدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در حوزه تعلیم‌وتربیت، آیین افتتاح رسمی تالار مشاهیر خرم‌آباد و دومین نگارخانه دانش‌آموزی کشور، با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، شهردار خرم‌آباد، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، در محل کانون فرهنگی تربیتی هنر ناحیه دو خرم‌آباد برگزار شد.

در این مراسم، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت ساحت زیبایی‌شناسی و هنری در سند تحول بنیادین، اظهار داشت: هنر، بستری مؤثر برای ارتقای مهارت‌های زندگی، تقویت تفکر حل مسئله، کارگروهی و قدرت تصمیم‌گیری در دانش‌آموزان است.

سید مصطفی آذر کیش همچنین یکی از اهداف اصلی آموزش‌وپرورش را فراهم‌سازی محیط‌های متنوع یادگیری عنوان کرد که کانون‌های فرهنگی تربیتی نقش مهمی در تحقق آن دارند.

وی ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه آموزش‌وپرورش لرستان در زمینه غنی‌سازی محیط‌های آموزشی، افزود: مدرسه باید به‌عنوان کانون پیشرفت محله، زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم آورد و کانون‌های فرهنگی تربیتی می‌توانند به‌عنوان مکملی مؤثر در این مسیر ایفای نقش کنند.

در ادامه، سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای مدیریتی، بیان داشت: در حوزه مدیریت، تئوری‌های متعددی مطرح است؛ اما آنچه امروز باید مبنا قرار گیرد، مدیریت مبتنی بر فرایندها است. بر اساس این رویکرد مدیریتی، ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش مانند کانون‌های فرهنگی تربیتی و سایر زیرساخت‌ها باید فعال شوند تا استعدادهای دانش‌آموزان به‌درستی شناسایی و هدایت شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فرهنگی و تربیتی، نقش کانون‌های فرهنگی تربیتی را در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی بسیار کلیدی دانست و در بخشی از سخنان خود از فعالان احیای کانون‌های حوزه فرهنگی تربیتی استان تقدیر کرد.