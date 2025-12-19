به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در نشست تخصصی «رویداد جوانی جمعیت» با اشاره به جایگاه والای زن در نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای زنان، گفت: زن ایرانی امروز در سایه انقلاب اسلامی از بهترین جایگاه در حفظ حرمت و حقوق خود برخوردار است و مشارکت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی او، گواه این واقعیت است.

وی با بیان اینکه جمعیت جوان، مهم‌ترین رکن توسعه کشور است، افزود: با وجود هشدارها درباره کاهش نرخ باروری، اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و تشکیل قرارگاه‌های جوانی جمعیت در دستگاه‌های مختلف، اقدامی تحول‌گرا در مسیر تحقق قانون جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد استان در اجرای طرح مسکن جوانی جمعیت ادامه داد: تاکنون حدود ۹ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که برای بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر زمین تأمین و آماده‌سازی نزدیک به ۸۰۰ واحد در حال انجام است.

وی تاکید کرد: با توجه به محدودیت زمین در شهر یاسوج، مدیران موظفند روند آماده‌سازی زمین‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنند و برای سایر مناطق استان نیز راهکاری بیندیشند.

رحمانی تصریح کرد: در هفت‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، کهگیلویه و بویراحمد از رتبه ۲۸ به رتبه ششم کشور ارتقا یافته است.

وی افزود: این اقدامات منجر به رشد آمار ازدواج‌های ثبت‌شده نیز شده و استان اکنون در رتبه پنجم کشور قرار دارد.