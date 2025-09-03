دیوار «مهربانی» در داروخانه + تصویر

به گزارش خبرنگار مهر، دیوار مهربانی به مکان‌هایی در سطح شهرها گفته می‌شود که مردم می‌توانند وسایلی خصوصاً لباس را که به آنها نیاز ندارند، در آنجا قرار بدهند تا افراد نیازمند از آنها استفاده کنند. شعار این مکان‌ها در ایران عبارت بود از «نیاز داری، بردار. نیاز نداری، بگذار»

حالا، این دیوار مهربانی در «داروخانه» جا خوش کرده است؛ جایی که بیماران برای تهیه دارو می آیند و در این بین، برخی از آنها، توانایی مالی برای تهیه دارو را ندارند و شاید این اقدام، دلگرمی برای این قبیل افراد جامعه باشد.

اینکه این اقدام، یک حرکت اخلاقی است، شکی نیست و قابل تقدیر است؛ اما، اینکه دارو برای مردم گران باشد و نتوانند آن را تهیه کنند، سوالی است که مسئولان و متولیان امر باید پاسخگو باشند.