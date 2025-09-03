به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان شهری که قرن‌ها قلب تپنده فرهنگ و تمدن اسلامی بوده، امسال به پایتخت جشن‌های جهان اسلام برای یک رویداد تاریخی بدل می‌شود؛ سالگردی که این بار نه یک قرن بلکه پانزده قرن از میلاد خجسته پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) را در بر می‌گیرد.

هفدهم ربیع‌الاول این تاریخ پرفروغ در سال ۱۴۴۷ هجری قمری در اصفهان با شکوهی بی‌سابقه احیا می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام جزئیات این برنامه‌ها اظهار کرد: در این مناسبت فرخنده بیش از ۲۷۰ جشن و آئین ویژه در سطح استان برگزار می‌شود که همه آن‌ها تحت عنوان امت احمد برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر گستردگی این رویداد افزود: برنامه‌ها تنها محدود به مرکز استان نیست بلکه در همه شهرستان‌ها، شهرها و حتی روستاها با حضور جمعی مردم، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های فرهنگی به اجرا درخواهد آمد. تلاش کردیم تنوع برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که همه گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه را دربر گیرد.

وی با بیان اینکه اوج این مراسم‌ها در شام ولادت در میدان امام علی (ع) رقم خواهد خورد، ادامه داد: در این شب، بیش از ۳۰ موکب با خدمات فرهنگی، پذیرایی، قرائت قرآن، مدیحه‌سرایی و اجرای نمایش‌های آئینی، فضای میدان را به دریایی از نور، صلوات و عشق نبوی تبدیل خواهد کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین فوقی خاطرنشان کرد: هدف ما تنها برگزاری جشن نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای آشنایی عمیق‌تر نسل جوان با سیره و سنت پیامبر اعظم (ص) است. حضور خانواده‌ها در این مراسم هم برای نسل جدید خاطره‌ساز خواهد بود و هم جلوه‌ای بی‌بدیل از همبستگی اجتماعی و دینی را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه مراسم امسال نسبت به سال‌های گذشته از چند جهت ویژه‌تر است، تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی شرکت‌کنندگان، افزایش تنوع برنامه‌ها از محافل قرآنی تا نشست‌های علمی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای پوشش مستقیم همه برنامه‌ها، همچنین اداره کل تبلیغات اسلامی استان با همکاری نهادهای فرهنگی، مساجد، هیئت‌ها و تشکل‌های مردمی، کار ویژه‌ای برای دعوت عمومی در سطح استان انجام داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه تدارکات مراسم از هفته‌ها پیش آغاز شده و بخش عظیمی از فعالیت‌ها به آماده‌سازی زیرساخت‌ها، مجوزهای لازم و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها اختصاص دارد، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود هزاران نفر از سراسر استان شام ولادت را در اصفهان سپری کنند و این گردهمایی، تصویری ماندگار در حافظه معنوی استان و کشور رقم بزند.

حجت‌الاسلام و المسلمین فوقی گفت: ۱۵ قرن از آن روز مبارک گذشته است اما پیام محبت، اخلاق و عدالت پیامبر اعظم (ص) هنوز تازه و زنده است این جشن‌ها فرصتی است تا بار دیگر این پیام را به گوش جهان برسانیم.