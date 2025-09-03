نفت برنت ۶۸ دلار و ۹۸ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشته است. بهنظر میرسد بازار منتظر نتیجه اجلاس ائتلاف اوپک پلاس است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۶ سنت معادل ۰.۲۳ درصد کاهش به ۶۸ دلار و ۹۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸ سنت معادل ۰.۱۲ درصد کاهش ۶۵ دلار و ۵۰ سنت معامله میشود.
قیمت نفت بیشاز ۱ درصد در معاملات روز گذشته افزایش یافت که دلیل آن اعمال تحریمهای جدید بر شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و کشتیهای بزرگ به رهبری یک تاجر عراقی بهخاطر قاچاق نفت ایران و تغییر نام آن با عنوان نفت عراق بود.
انتظار کاهش ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته هم از قیمت نفت حمایت کردهاست. تخمین زده میشود ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۳.۴ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۲۹ ماه اوت پایین آمده باشد.
از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان میدهد تولید کارخانهای در این کشور برای ششمین ماه پیاپی کاهش یافته که نتیجه تأثیر تعرفههای ترامپ بر اطمینان از کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی است. دورنمای تقاضا برای نفت هم تحت تأثیر قرار گرفته است.
بازار منتظر نتیجه اجلاس ۸ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در هفتم سپتامبر است. انتظار میرود این گروه تغییر چندانی در سطح تولید خود ایجاد نکند.
همچنین پکن در روز چهارشنبه بزرگترین رژه نظامی خود را از زمان شکست ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم اجرا میکند. این رویداد بهدنبال اجلاس سازمان همکاری شانگهای برگزار میشود.
چین در این اجلاس دیدگاه خود برای یک نظم جدید امنیتی و اقتصادی در دنیا را ارائه داد که در مخالفت مستقیم با آمریکاست. تحلیلگران عقیده دارند ترامپ با تحریمهای ثانویه بیشتر عکسالعمل نشان خواهد داد.
نظر شما