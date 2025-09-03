سنگاپور فیس بوک را وادار به اجرای اقدامات ضد کلاهبرداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس قانون جدید آسیب‌های کیفری آنلاین که در فوریه ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شده، این شرکت اگر با بخش اول دستور مذکور موافقت نکند، با جریمه‌ای تا سقف یک میلیون دلار روبرو می شود.

گو پی مینگ، وزیر دولت در امور داخلی در این باره گفت: ما به متا دستور می دهیم زیرا فیس بوک پر استفاده ترین پلتفرم توسط مجرمان برای چنین کلاهبرداری هایی است و طبق ارزیابی پلیس به اقدام مصممانه تری برای کاهش این نوع کلاهبرداری ها نیاز است.

وزارت امور داخلی سنگاپور در ماه آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد بیش از یک سوم از کل گزارش‌ کلاهبرداری‌های تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۲۴، در فیس بوک رخ داده است. همچنین، Facebook Marketplace میان شش بازار تجارت الکترونیکی از نظر ویژگی‌های مقابله با کلاهبرداری ضعیف‌ترین رتبه را کسب کرده است.

آماری که پلیس در ماه گذشته منتشر کرد، نشان می داد کلاهبرداری ها شامل جعل هویت مقامات دولتی در نیمه نخست ۲۰۲۵ میلادی حدودا سه برابر شده و به ۱۷۶۲ مورد رسیده است. این شاخص سال گذشته ۵۸۹ مورد بوده است. در کل ۱۲۶.۵ میلیون دلار در نتیجه این نوع کلاهبرداری در همین بازه زمانی سرقت شد که نسبت به ۶۷.۲ میلیون دلار سرقت شده در سال گذشته ۸۸ درصد افزایش یافته است.