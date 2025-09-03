بررسی امکان کاهش سنوات تحصیلی دوره کارشناسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نشست شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با حضور علی خورسندی رئیس مؤسسه و اعضای شورا برگزار شد.

خورسندی با اشاره به نظر وزیر علوم در خصوص امکان کوتاه‌تر شدن مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته‌ها و حوزه‌های تحصیلی مستعد اظهار کرد: این موضوع در وزارتخانه مطرح و مقرر شده است مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی دانش تطبیقی و سناریوهای سیاستی و اجرایی لازم را مورد مطالعه و پیشنهاد دهد.

وی ادامه داد: امکان کاهش سنوات در یک کارگروه مطالعاتی در مؤسسه در حال بحث و بررسی است و گزارش اولیه‌ای هم در شورای عالی برنامه‌ریزی ارائه شده و نظرات مختلفی در این زمینه مطرح شده است. افزون بر آن در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌ها و پنل‌های تخصصی در این خصوص در هفته‌های آینده هستیم.

وی در ادامه به نشست اخیر رؤسای دانشگاه‌های منتخب با محمدرضا عارف اشاره کرد و افزود: در این نشست که با حضور رؤسای دانشگاه‌های منتخب برگزار شد، موضوع اهمیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و نیز معرفی نشان ملی مسئولیت اجتماعی آموزش عالی توسط رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ارائه گردید.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین موضوع تأسیس کرسی‌های ترویجی و نظریه‌پردازی را از دیگر موضوعات و برنامه‌های مهم مؤسسه برشمرد و تأکید کرد: مؤسسه ظرفیت‌ها و تجربه‌های دانشی و مطالعاتی ارزشمندی در این زمینه دارد؛ لذا راه‌اندازی این کرسی‌ها می‌تواند آثار و ثمرات باارزشی برای حکمرانی آموزش عالی کشور به همراه داشته باشد.

در ادامه، وی به محورهای اصلی فراخوان پژوهشی مؤسسه اشاره کرد و گفت: پس از نامه نگاری و درخواست ارائه مسائل و چالش‌های بخشی آموزش عالی، حدود ۶۰ عنوان و مسئله از سوی گروه‌ها و بخش‌های مختلف مؤسسه و ستاد وزارت علوم دریافت شده که در قالب شش محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند. لازم است اعضای شورا در خصوص این محورها نظر دهند تا به‌عنوان پنل‌های تخصصی تعیین و فعالیت خود را آغاز کنند.

اعطای نشان ملی مسئولیت اجتماعی آموزش عالی در بهمن‌ماه

در ادامه جلسه، سید هادی مرجایی، مدیر علمی اعطای نشان ملی مسئولیت اجتماعی آموزش عالی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

وی با اشاره به واگذاری مسئولیت اعطای این نشان و تأسیس دبیرخانه آن در مؤسسه توسط مقام عالی وزارت عتف گفت: این نشان نخستین نشان ملی مؤسسه خواهد بود.

مرجایی تدوین ارکان و شیوه‌نامه‌های نشان، تشکیل شورای علمی، طراحی فرآیندهای اجرایی ارزیابی، تدوین شاخص‌های ارزیابی در ۹ حوزه مسئولیت اجتماعی، طراحی سامانه هوشمند ثبت‌نام و پایش دانشگاه‌ها و تشکیل کمیته‌های تخصصی داوری را از جمله اقدامات دبیرخانه برشمرد و تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تلاش دبیرخانه این است مراسم اعطای نشان مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در بهمن‌ماه برگزار شود.