مدیران در حفاظت از حقوق عمومی و بیت‌المال هوشیار باشند

ساری - دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اهمیت حفاظت از حقوق عامه و بیت‌المال گفت: هیچگونه تعلل از سوی مدیران در این زمینه پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح چهارشنبه در نشست با مدیران استان با تأکید بر اهمیت حفاظت از حقوق عامه و بیت‌المال اعلام کرد: هیچ‌گونه تعلل از سوی مدیران در این زمینه پذیرفتنی نیست و همه باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

عالیشاه، به مناسبت میلاد پیامبر اکرم و آغاز هفته وحدت، گزارشی از عملکرد یک‌ساله دادسرا ارائه داد و گفت: موضوعات مرتبط با استان در حوزه‌های مختلف طی سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به پیگیری شکایت‌های مردمی و رسیدگی به مسائل زندانیان و خانواده‌های آنان، صیانت از حقوق عامه را اولویت اصلی دادستانی دانست و افزود: استان مازندران با چالش‌های متعددی در این زمینه روبروست که همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

وی گفت: انتظار صرف ورود دادستانی به مشکلات تنها برخورد با معلول‌ها است در حالی که لازم است ریشه‌های تضییع حقوق و رفتارهای مجرمانه در دستگاه‌ها شناسایی و رفع شود.

دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الگو عمل کنند و کوتاهی و سهل‌انگاری در حفاظت از بیت‌المال قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: دادستانی در این زمینه کوچک‌ترین کوتاهی را تحمل نمی‌کند و اقدامات در راستای خواسته‌های رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور انجام می‌شود.

عالیشاه افزود: هر مدیری که در حفظ حقوق عامه تعلل کند، حتماً باید در مراجع قضائی پاسخگو باشد و دادسرا در این زمینه مسئولیت خود را جدی می‌داند و از آن کوتاه نخواهد آمد.

