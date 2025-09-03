به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح چهارشنبه در نشست با مدیران استان با تأکید بر اهمیت حفاظت از حقوق عامه و بیتالمال اعلام کرد: هیچگونه تعلل از سوی مدیران در این زمینه پذیرفتنی نیست و همه باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
عالیشاه، به مناسبت میلاد پیامبر اکرم و آغاز هفته وحدت، گزارشی از عملکرد یکساله دادسرا ارائه داد و گفت: موضوعات مرتبط با استان در حوزههای مختلف طی سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به پیگیری شکایتهای مردمی و رسیدگی به مسائل زندانیان و خانوادههای آنان، صیانت از حقوق عامه را اولویت اصلی دادستانی دانست و افزود: استان مازندران با چالشهای متعددی در این زمینه روبروست که همکاری کامل دستگاههای اجرایی را میطلبد.
وی گفت: انتظار صرف ورود دادستانی به مشکلات تنها برخورد با معلولها است در حالی که لازم است ریشههای تضییع حقوق و رفتارهای مجرمانه در دستگاهها شناسایی و رفع شود.
دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید به صورت الگو عمل کنند و کوتاهی و سهلانگاری در حفاظت از بیتالمال قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: دادستانی در این زمینه کوچکترین کوتاهی را تحمل نمیکند و اقدامات در راستای خواستههای رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور انجام میشود.
عالیشاه افزود: هر مدیری که در حفظ حقوق عامه تعلل کند، حتماً باید در مراجع قضائی پاسخگو باشد و دادسرا در این زمینه مسئولیت خود را جدی میداند و از آن کوتاه نخواهد آمد.
