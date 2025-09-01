به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی رابطان ستادی نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سالن غدیر این وزارتخانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی؛ دبیر ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و همچنین هفته دولت و گرامیداشت شهدای دولت اظهارکرد: امیدواریم همه دولتمردان و کارمندان دولت این شهدای گرانقدر را الگوی خود قرار داده و راه آنها را با قدرت و صلابت استمرار دهند.

وی با اشاره به فرمایشی از امام حسن عسکری (ع) تصریح کرد: آن حضرت در فرمایشی که بخشی از وصیتنامه ایشان است نسبت به یاد خدا، یاد مرگ، تلاوت قرآن و صلوات بر محمد و آل محمد سفارش می‌کنند. یاد خدا که حضرت امام عسکری (ع) در فرمایشات خود به آن سفارش فرموده‌اند در همه آنات و لحظات ممکن است اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این زمینه اقامه نماز است. همچنین توصیه شده علاوه بر اقامه نماز به دنبال تمرکز و توجه قلب در نماز باشید.‌

مشاور وزیر ارشاد افزود: از دیگر موضوعاتی که آن حضرت در این روایت، نسبت به آن سفارش کرده‌اند مسئله مرگ است. توجه داشته باشیم که مرگ همواره همراه ماست. قرآن کریم ۱۳ بار درباره مرگ از واژه (ناگهانی) استفاده کرده است یعنی ناگهان و بی‌خبر می‌آید.

ارباب‌سلیمانی گفت: به قول شهید مطهری اگر انسان دو موضوع یاد مبدا و یاد معاد را حل کند، زندگی او تنظیم می‌شود. مشکل ما این است که هنوز در این دو حوزه به توازن نرسیده‌ایم.

دبیر ستاد اقامه نماز وزارت ارشاد اظهار داشت: امسال مصادف با یکهزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) است. باید امسال رابطه‌مان را با پیامبر (ص) تقویت کرده و بیش از گذشته با سفارشات حضرت آشنا شویم. نشانه‌های تبعیت و پیوند با پیامبر باید در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و …ما قابل مشاهده باشد. به هر میزان پیوند ما با پیامبر (ص) مستحکم‌تر باشد نشانه بندگی هم در ما بیشتر مشهود خواهد بود.

وی هدف از این نشست را نگاه اجمالی به گذشته و اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ و بررسی نتایج ارزیابی دستگاه‌ها در دو بخش استانی و ستادی دانست و گفت: ظرفیت‌های مختلف، متنوع و فراوانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد که همه این ظرفیت‌ها باید با یک برنامه‌ریزی صحیح در خدمت نماز قرار بگیرد. قرآن می‌فرماید: مهم‌ترین رکن از ارکان تشکیل حکومت اسلامی اقامه نماز و نخستین نشانه صالحان بعد از دستیابی به قدرت و مکنت نیز اقامه نماز است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست ستاد اقامه نماز به امضا رسیده و نماینده رئیس جمهور هم آن را امضا کرده است. این تفاهم‌نامه همراه با دستورالعمل و پیش‌نویس تفاهم‌نامه به همه نهادها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ ابلاغ شده است. امروز باید ببینیم در این مدت چه اتفاقاتی در حوزه نماز در این سازمان‌ها رخ داده است؟

ارباب‌سلیمانی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجلاسیه‌های نماز در بین سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور جایگاه خوبی کسب کرده، تأکید کرد: اما باید از فرصت‌های موجود بیش از پیش بهره گرفت تا این وزارتخانه با امتیاز و شاخص بالایی در رأس هرم قرار بگیرد.

در ادامه این نشست گزارشی اجمالی از اقدامات واحدهای ستادی وزارت ارشاد ارائه شد و هر یک از رابطان نماز نهادها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد پیشنهادات، انتقادات و مطالب مد نظر خود را مطرح کردند.