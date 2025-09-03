دریافت ۷۰۰ اثر از راویان اربعین در شبکه دنا

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهریار گنجی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران و راویان اربعین با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای رسانه گفت: در اربعین امسال قرارگاه اربعین راهاندازی شد و نزدیک به هفتصد اثر و پیام ویدئویی از راویان اربعین دریافت کردیم که این یک کار فوقالعاده بود. در سالهای گذشته، هرگز حتی نصف این عدد را هم نداشتیم.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد افزود: در شرایطی که ایام اربعین حسینی با آن جمعیت انبوه بیستمیلیونی زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از دهها کشور جهان و از همه قارهها برگزار میشود، رسانههای مسلط و کفر جهانی که ابررسانههای جهان را در اختیار دارند، با وجود تمام توان، تدارکات و سرمایههای کلان، در مقابل این حرکت عظیم مردمی و این رستاخیز بشری، کر و کور و نابینا عمل میکنند. آنها یا نمیتوانند یا نمیخواهند که این صحنهها را به جهانیان نشان دهند که قطعاً نمیخواهند.
وی در ادامه افزود: وظیفه ما به عنوان ارادتمندان مکتب عاشورا این است که هرکدام از ما، راوی این حرکت عظیم باشیم و این صحنههای عاشقی، اتحاد و جلوههای دلنشین امت اسلامی را به دنیا مخابره، مصورسازی و ابلاغ کنیم. این مصداق آیهای است که ابتدای صحبت به آن اشاره کردم.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان تأکید ویژهای بر روایتگری و انعکاس روایتهای پیشرفت کشور، مکتب، نظام، مردم و توانمندیهای ما دارند؛ همان چیزهایی که رسانههای جهانی نمیخواهند منعکس کنند و تمام انرژی خود را برای خنثی کردن آن میگذارند. یکی از تکالیف ما اهالی هنر و رسانه، نمادسازی از این روایتهای پیشرفت است که امیدآفرینی میکند و نیاز جامعه است.
گنجی گفت: این روایتها، دنیا را با واقعیت ایران اسلامی و پیشرفتهای آن، علیرغم تمام تحریمها، فشارها و دشمنیها آشنا میکند، ما وظیفه داریم این روایتها را تبلیغ، انعکاس، تکثیر و برجستهسازی کنیم.
وی سپس به ادای احترام به شهدای رسانه پرداخت و بیان کرد: به ۲۴۴ شهید خبرنگار و رسانهای دوران دفاع مقدس در مقابل رژیم بعث عراق و همچنین ۲۳۵ شهید خبرنگار در جنگ غزه ادای احترام میکنم، دوازده شهید رسانهای در دفاع مقدس اخیر در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا که اولین آنان شهید فرشته باقری خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس و فرزند سردار شهید محمد باقری بود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با ذکر اسامی شهدای جنگ اخیر شهیدان فاطمه صالحی، معصومه عظیمی، رمضان علی چوبدار، محمدجواد الوندی، محمد معین نظری، امیرحسین طاووسی، نیما رجبپور، علی طهماسبی، ابوالفضل فتحی، صالح بایرامی و احسان ذاکری به تحلیل شرایط کنونی پرداخت و افزود: قدرت سخت نظام جمهوری اسلامی، اراده دشمن را به بنبست رسانده و متوقف کرده است. بنابراین، دشمن به عرصه جنگ روایتها و تحریف باورها تغییر تاکتیک داده است که تأکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است. هدف آنها تأثیرگذاری بر افکار ملت ایران و سپس جبهه مقاومت است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان به دیدگاههای شهید محمدسعید ایزدی (حاج رمضان) اشاره کرد و گفت: ایشون معتقد بودند تثبیت فکر عمومی استراتژیک در رسانههای ایرانی یک موضوع بسیار مهم است. این فکر، راهبرد پایهای برای تولیدات رسانهای است. خبرنگاران باید نگاه راهبردی به موضوع و دشمن داشته باشند و هرگز از دشمنشناسی غافل نشوند.
گنجی افزود: شهید ایزدی همچنین میفرمود اعتبار قضیه فلسطین برای مسلمانان مانند یک اکسیر و نقطه وفاق سنی و شیعه و عرب و عجم است و تاکید داشتند در مواجهه با دشمن، در انتظار موازنه عده و عده نباشیم، زیرا دشمن با ابررسانههای خود، از نظر امکانات مادی، تکنولوژی و سرمایه، برتری دارد. کل دنیای کفر پشت این رسانههاست.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با اشاره به شبکه ایران اینترنشنال گفت: این شبکه امروز متعلق به رژیم صهیونیستی است، حتی یک خبرنگار یا دفتر خبری در ایران ندارد، اما ۲۴ ساعته با آتشباری پیامهای خباثتآمیز، ذهنیت مخاطب را هدف گرفته و یک اتاق جنگ واقعی علیه ملت ایران تشکیل داده است. آنها چگونه کار میکنند؟ از موبایلرسانهها و «شهروند-خبرنگاران استفاده میکنند.
گنجی افزود: جمهوری اسلامی ایران با داشتن جوانان فعال و بااستعداد، به تعداد دارندگان تلفن همراه، میتواند رسانه داشته باشد. همانطور که در پویش اربعین، یک شبکه سازی قرارگاهی تشکیل دادیم و از شهروند-راویان بهرهمند
نظر شما