۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

ظفرقندی: تولید شیر خشک معمولی در کشور به اندازه کافی تأمین شده است

ظفرقندی: تولید شیر خشک معمولی در کشور به اندازه کافی تأمین شده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تولید شیر خشک معمولی در کشور به میزان کافی وجود دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شیر خشک گفت: در خصوص شیر خشک معمولی هیچ مشکلی نداریم و تولید در داخل کشور به میزان کافی وجود دارد. حتی در زمان جنگ، با توجه به جابجایی جمعیت، در مناطقی که جمعیت بیشتری به سفر رفته بودند، شیر خشک به مقدار کافی موجود بود.

وی افزود: در مورد برخی شیر خشک‌های رژیمی که وابسته به واردات هستند، تأمین کافی صورت گرفته است. با این حال، به دلیل مشکلاتی که در تهیه ارز وجود دارد، ممکن است تاکنون کمبودهایی وجود داشته باشد. اما تا کنون توانسته‌ایم این نوع شیر خشک‌ها را نیز تأمین کنیم.

