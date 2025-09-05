حسامالدین قاسمی پژوهشگر صنعت بازیهای رایانهای، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازیهای سرویس استریم گیم گفت: در حالی که عناوین قدیمیتر خدمات استریمگیم همچنان بر بازار تسلط دارند، ورودهای جدیدتر این فضا موفقیتهای متفاوتی را تجربه کردند. صنعت بازیهای رایانهای به طور کامل به بازیهای پریمیوم باز نمیگردد، اما اذغان فزایندهای وجود دارد که حجم گسترده ارائههای خدمات استریم گیم از زمان در دسترس بازیکنان بیشتر است. بسیاری از بازیکنان از استراحت کردن در سبک بازی کردن خود برای لذت بردن از تجربههای محدودتر و کاملتر از بازی، استقبال میکنند.
وی افزود: انتشار بازیهای «ریمستر» و «ریمیک» در صنعت بازیهای رایانهای در سال ۲۰۲۴، ثابت کرد که نوستالژی یک نیروی قدرتمند در بازی است. این مسئله نشان میدهد که بازیسازها به دنبال مرور تجربیاتی هستند که بازیکنان دوست دارند و این مسئله حاکی از تمایل گسترده بازیکنان به دنیاها و داستانهای آشناست و بازیکنان دوست دارند در دنیاهایی که از قبل میشناسند، بیشتر غرق شوند و تجربه کاملتری از دنیاهای از پیش تعریف شده داشته باشند.
این پژوهشگر گفت: برنامههای مایکروسافت برای گسترش بازیهای موبایلی به حالت تعلیق درآمد و در انتظار تأیید قانونگذاری کشور آمریکا بود. پس از رفع موانع موجود، ایکس باکس در موقعیت مناسبی قرار میگیرد تا بازیکنان ایکسباکس را در کشور آمریکا و جهان برای تجربه بازیهای موبایلی جذب کند. این حرکت برای استراتژی چندپلتفرمی مایکروسافت و توانایی آن برای رقابت در یک اکوسیستم به سرعت در حال تغییر بازی، حیاتی خواهد بود.
وی افزود: بازی GTA VI که برای عرضه در پاییز ۲۰۲۵ برنامهریزی شده است، آماده است تا رکوردها را با فروش ۳۲.۵ میلیون بازی در GTA V را در صنعت بازی تغییر دهد. این عنوان همانند نسخههای قبلی خود، استاندارهای موجود در بازیهای رایانهای را تغییر میدهد و به عنوان یک بازی پیشرو در این صنعت در سال ۲۰۲۵ نقشآفرینی میکند. چالشی که بازی GTA VI را با مشکل مواجه میکند، این است که باید با بازیهای مبتنی بر سرویس استریم رقابت کند؛ بازیهایی که در غیاب GTA جدید، صنعت بازی را تحت سلطه خود درآوردهاند.
قاسمی گفت: Nintendo Switch ممکن است برای بهتر شدن از نسل قبلی خود، با مشکلاتی دست و پنجه نرم کند. Nintendo Switch با این چالش مواجه است که بتواند موفقیت چشمگیر نسخه قبلی خود را حفظ کند، حتی با وجود جذابیتهای جدید برای جذب بازیکنان، این دستگاه باید به رکورد قبلی خود، یعنی فروش بیش از ۱۴۶ میلیون دستگاه رقابت کند. رکوردی که در دوران همهگیری کووید ۱۹ به وقوع پیوست و باعث شد این دستگاه به خانههای مردم نفوذ کند. در آن دوران شرایط خاص و استثنائی به کمک نینتندو آمد اما الان اوضاع کمی فرق میکند. بدون نوآوریهای پیشگامانه، شانس موفقیت نینتندو سوییچ ۲ کم است و ممکن است بازیکنان دلیلی برای ارتقا دستگاه خود نبینند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد خرید یا خصوصیسازی برای یوبیسافت توسط Tencent به طور فزایندهای محتمل است؛ اما به طور کلی، آینده این شرکت نامشخص است. سهامداران اصلی یوبیسافت به دنبال یک نامزد پیشرو برای خرید این شرکت هستند تا با خصوصیسازی، یوبیسافت بتواند از خود در برابر فشارهای بازار عمومی محافظ کند و فرصتی برای بازنگری در استراتژی جامع خود فراهم کند. با این حال، هر دو مسیر با خطر برچیده شدن جزئی یا کامل مواجه هستند، زیرا مالکیت جدید، ممکن است با فروش استودیوهای دارای عملکر ضعیف یا داراییهای غیر اصلی، کار خود را سادهتر کند.
این پژوهشگر گفت: فورتنایت به سرعت در حال تبدیل شدن از یک بازی محبوب به یک پلتفرم توزیع دیجیتال بزرگ است. در ماه گذشته، با برگزاری کنسرت خوانندگان مطرح جهانی در این بازی، استاندارد جدیدی برای رویدادهای درون بازی با ورود میلیونها بازیکن تعریف شد و فروشگاه پلیاستیشن و استیم با چالشهای بزرگی مواجه شدند. این رویداد درونبرنامهای تعداد زیادی از بازیکنان را از پلتفرمهای مختلف به خود جذب کرد و باعث ایجاد یک لحظۀ خاص فرهنگی در اکوسیستم بازیهای رایانهای شد.
وی افزود: سال ۲۰۲۵ در حال شکلگیری سالی برجسته برای انتشار بازیهای جدید است. هجوم عناوین جدید احتمالاً زمان و تعامل را از بسیاری از بازیهای سرویس زنده موجود منحرف میکند. به نظر میرسد سال آینده همگرایی روندها را شاهد باشیم که میتواند چالشهای مهمی را برای بسیاری از عناوین سنتی پخش زنده ایجاد کند.
قاسمی گفت: در سال ۲۰۲۵ بازیهای Free to play موفقیت کمی را شاهد هستند؛ مخصوصاً بازیهای تیراندازی چند نفره جدید با نگاهی به چند سال گذشته از راهاندازی بازیهای تیراندازی، به طور فزایندهای مشهود است که این ژانر فراتر از حد اشباع شده است و بازیکنان بر روی عناوین انتخاب شده خود متمرکز هستند. در حالی که ممکن است هر بار که بازی جدیدی منتشر میشود، بازیکنان بازی را بررسی کنند، اما در نهایت این هیاهو از بین خواهد رفت و بازیکنان به بازیهای خود وفادار خواهند ماند.
