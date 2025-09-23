  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

اطلاعیه سپاه امام رضا (ع) در خصوص صداهای ناهنجار این شب‌های مشهد

اطلاعیه سپاه امام رضا (ع) در خصوص صداهای ناهنجار این شب‌های مشهد

مشهد- روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام با صدور اطلاعیه ای علت شنیده شدن صداهای ناهنجار این شب های مشهد را برگزاری نمایش میدانی رزمی کنگره ۱۸۰۰۰ شهید خراسان رضوی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا علیه‌السلام، در این اطلاعیه خطاب به مردم شریف مشهد آمده است: این روزها مشهد الرضا در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد، نمایشی که خاطرات سال‌های حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸۰۰۰ هزار شهید استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجارهایی در بخش‌هایی جنوب شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی در مجتمع فرهنگی آیه‌ها شنیده خواهد شد.

روابط عمومی سپاه استان خراسان رضوی در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرده است علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط بصورت رایگان به سایت ۱۸۰۰۰shahid.ir مراجعه نمایند.

کد خبر 6599467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها