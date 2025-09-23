به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا علیه‌السلام، در این اطلاعیه خطاب به مردم شریف مشهد آمده است: این روزها مشهد الرضا در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد، نمایشی که خاطرات سال‌های حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸۰۰۰ هزار شهید استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجارهایی در بخش‌هایی جنوب شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی در مجتمع فرهنگی آیه‌ها شنیده خواهد شد.

روابط عمومی سپاه استان خراسان رضوی در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرده است علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط بصورت رایگان به سایت ۱۸۰۰۰shahid.ir مراجعه نمایند.