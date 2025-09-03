مردم گلستان پیشتاز مشارکت در نیکوکاری

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر چهارشنبه در نخستین مرحله توزیع ۱۰ هزار بسته مایحتاج تحصیلی ویژه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد با اشاره به نقش مردم و مراکز نیکوکاری در حمایت از نیازمندان اظهار کرد: در استان گلستان ۲۲۰ مرکز نیکوکاری فعال داریم که بخش مهمی از مأموریت‌های امدادرسانی را برعهده دارند. طی سال‌های گذشته، حدود ۳۰ هزار پرونده به این مراکز واگذار شده و بخش عمده‌ای از خدمات حمایتی از طریق آن‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: تنها در سال گذشته، مراکز نیکوکاری استان بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی را جذب و مستقیماً در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دادند. این سطح از مشارکت در استانی که از نظر اقتصادی با چالش‌هایی مواجه است، جای تقدیر دارد.

بابایی با اشاره به گستردگی حمایت مردمی از طرح اکرام ایتام و محسنین گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار حامی فعال در این طرح‌ها مشارکت دارند و به‌صورت منظم از فرزندان نیازمند حمایت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های آموزشی از فرزندان مددجویان اشاره کرد و افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۹ هزار دانش‌آموز و هزار و۴۰۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد در استان گلستان قرار دارند. برنامه‌ریزی شده که همه این افراد در آغاز سال تحصیلی، بدون مشکل لوازم‌التحریر وارد کلاس‌های درس شوند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان از توزیع ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر خبر داد و گفت: با حضور رئیس کمیته امداد کشور، یکی از مراکز نیکوکاری امروز آغازگر یک حرکت بزرگ است که با مشارکت خیرین و مردم استان ادامه خواهد یافت. حتی دانش‌آموزانی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند، اما از سوی مدیران مدارس به ما معرفی شوند، حمایت خواهند شد.

بابایی خاطرنشان کرد: مردم گلستان همواره در خط مقدم کمک به نیازمندان بوده‌اند و این فرهنگ غنی، سرمایه‌ای اجتماعی برای توسعه عدالت در استان محسوب می‌شود.