جدول شهرها و اماکن رصد «ماه خونین» منتشر شد؛ برگزاری ۵۰ برنامه رصدی

جدول شهرها و اماکن رصد «ماه خونین» منتشر شد؛ برگزاری ۵۰ برنامه رصدی

همزمان با ماه‌گرفتگی کلی شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۵۰ برنامه عمومی رصد ماه‌گرفتگی با تلسکوپ از سوی انجمن‌ها و گروه‌های نجومی در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد که یکی از مهم‌ترین پدیده‌های نجومی سال است، قرص ماه به‌طور کامل وارد سایه زمین می‌شود و به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ سرخ و آجری درخواهد آمد. برگزاری برنامه‌های عمومی رصد ماه‌گرفتگی در سراسر کشور با هدف ترویج علم نجوم، آشنایی شهروندان با آسمان شب و فراهم کردن فرصت مشاهده این پدیده شگفت‌انگیز از نزدیک، انجام می‌شود.

کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران با گردآوری اطلاعات مربوط به برنامه‌های انجمن‌ها و گروه‌های نجومی در سراسر کشور، جدول زمان و مکان برگزاری این رویدادها را تهیه کرده است. این جدول شامل جزئیات مربوط به شهر میزبان، محل برگزاری، ساعت آغاز و پایان رویداد و تجهیزات مورد استفاده است تا علاقه‌مندان بتوانند نزدیک‌ترین برنامه به محل سکونت خود را انتخاب کنند.

این برنامه‌ها به‌صورت رایگان و داوطلبانه از سوی گروه‌ها و انجمن‌های نجوم در سراسر کشور برگزار می‌شود و شامل فعالیت‌هایی همچون رصد ماه در مراحل مختلف خسوف با تلسکوپ، سخنرانی‌های عمومی، نمایشگاه‌های کوچک علمی و کارگاه‌های آشنایی با پدیده ماه‌گرفتگی خواهد بود.

همچنین مراکز اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مختلف نیز برای رصد ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور برنامه‌ریزی کرده‌اند که علاقه‌مندان جزئیات مربوط به برنامه‌های کانون را در تماس با این مراکز می‌توانند جویا شوند.

خسرو جعفری‌زاده، مسئول کارگروه ترویجی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، درباره اهمیت این برنامه‌های عمومی گفت: ماه‌گرفتگی کلی یکی از زیباترین پدیده‌های آسمانی است که بدون نیاز به ابزار خاص و تنها با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده است، اما استفاده از تلسکوپ تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی برای مردم ایجاد می‌کند. همکاری گسترده انجمن‌ها و گروه‌های نجومی سراسر کشور در برگزاری این رویداد، نشان از ظرفیت بالای فعالیت‌های داوطلبانه در ترویج علم دارد.

جدول کامل برنامه‌ها و اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه اینترنتی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران به نشانی www.asi.ir و شبکه‌های اجتماعی این انجمن در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

جدول برنامه رصد عمومی ماه‌گرفتگی، ثبت شده تا صبح چهارشنبه ۱۲ شهریور

نام شهر

تجهیزات رصدی

آغاز و پایان رصد

نشانی محل برگزاری

اراک

یک دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی

۱۹ تا ۱ بامداد دوشنبه

اراک، جاده روستایی رودباران (منطقه امن)

اصفهان

۶ دستگاه تلسکوپ

۱۸:۳۰

اصفهان، خیابان سعادت آباد، جنب مجموعه ورزشی امین، مرکز نجوم ادیب

اصفهان

۲ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی

۱۸ تا ۲۴

اصفهان، خیابان لاله جنوبی، مرکز نجوم ایرسا

اقلید

یک دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی

۱۸ تا ۲۳

استان فارس، شهر اقلید، گردنه تیمارجان

اهواز

۴ دستگاه تلسکوپ

۱۸ تا ۰۰:۳۰ بامداد

اهواز، کوروش، خیابان اصلی فاز ۴، نبش ۱۴، مرکز تخصصی نجوم اهواز

ایلام

۲ دستگاه تلسکوپ

۲۰ تا ۲۳

ایلام، میدان امام حسین (ع)، جاده چغاسبز

آبادان

۳ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی

۱۹ تا ۰۰:۳۰ بامداد

خوزستان ، آبادان، پارک ۱۷ هکتاری

بجنورد

تلسکوپ دوربین دوچشمی

۱۹ تا ۲۳

خراسان شمالی، بجنورد، میدان خرمشهر، بعد از کارخانه ماکارانی، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

بندرعباس

۳ دستگاه تلسکوپ

۱۹ تا ۲۴

بندرعباس، خیابان اتوبوس رانی، بام مجتمع تجاری بندرعباس مال

بوکان

۴ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی

۲۰ تا ۲۲

بوکان، کمربندی،نساجی، جنب پارک موکریان، پژوهشسرای ابوریحان بیرونی

بهاباد

۲ دستگاه تلسکوپ و تجهیزات عکاسی

۲۰ تا ۲۳

استان یزد، شهر بهاباد، پارک بانوان

پاسارگاد

(سعادت شهر)

تلسکوپ ۱۱ اینچ

۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰

سعادت شهر ، کیلومتر ۷ جاده سعادت شهر به ارسنجان

تبریز

تلسکوپ رصدخانه

۱۸ تا ۵ بامداد دوشنبه

رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز

تبریز

۵ دستگاه تلسکوپ و دوربین دوچشمی

۱۶ تا ۵ بامداد دوشنبه

رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز، قله بیلیندی

تبریز

۴ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی

۱۹ تا ۲۳:۳۰

تبریز، پارک شاه گولی، انتهای جاده سلامت، تپه پرچم

تهران

۷ دستگاه تلسکوپ و ۴ دستگاه دوربین دوچشمی

۱۸ تا ۲۳

منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد، بوستان آب و آتش، پل طبیعت

تهران

۴ دستگاه تلسکوپ و ۱ دوربین دو چشمی

۱۹ تا ۲۲:۳۰

تهران، بام تهران (ولنجک)

تهران

۳ دستگاه تلسکوپ

۱۸ تا ۲۲

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان فلاحی (زعفرانیه)، پارک زعفرانیه، رصدخانه آموزشی زعفرانیه

تهران

یک دستگاه تلسکوپ

۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰

میدان فرهنگ، بام حق شناس

تهران

بیش از ۳ دستگاه تلسکوپ و
چند دوربین دوچشمی

۱۹ تا ۲۳

دانشگاه علوم و تحقیقات، ساختمان کتابخانه

تهران

۲ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی

۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰

خ اطاعتی جنوبی، خ مهدی سوم، کوچه رنجبر، دبستان تلاش

تهران

تلسکوپ ۸ اینچ دابسونی

۲۰ تا ۲۲

تهران، ضلع شمال غربی میدان هفت تیر، جنب ورودی مترو هفت تیر

جم

تلسکوپ

۲۰ تا ۲۳

جم، شهرک توحید، فرهنگسرا

جم

یک دستگاه تلسکوپ، یک دوربین دوچشمی و یک ویدئو پروژکتور

۱۷ تا ۲۴

استان بوشهر، شهرستان جم، روستای گردشگری مکو

خرم آباد

۴ دستگاه تلسکوپ

۲۰ الی ۲۳

خرم آباد، قلعه فلک الافلاک، هماهنگی با کانون پرورش فکری

خمینی شهر

۲ دستگاه تلسکوپ

۱۹ تا ۲۳

استان اصفهان، خمینی شهر، خیابان شریعتی، خیابان بوعلی، مرکز همیاران سلامت خانواده

دلیجان

تلسکوپ و دوربین دوچشمی

۱۹ تا ۲۳

دلیجان، انتهای خیابان دانشگاه، پژوهسرای خوارزمی

رفسنجان

۲ دستگاه تلسکوپ

۱۹ تا ۲۳:۳۰

مجموعه ریاست جمهوری

زاهدان

۲ دستگاه تلسکوپ

۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰

زاهدان، مجتمع تفریحی گردشگری دشت عماد

زنجان

۲ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی

۱۹:۳۰ تا ۲۴

زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، پارکینگ جنب کتابخانه ترکمان

ساری

۸ اینچ دابسونی

۲۰ تا ۲۳

ساری، انتهای شهبند، پارک کوشاسنگ

ساری

۴ دستگاه تلسکوپ

۱۹ تا ۲۲:۳۰

ساری، پارک ملل، ورودی اصلی

سمنان

۳ دستگاه تلکسوپ

۱۹ تا ۲۳

سمنان، بالاتر از میدان امام رضا، رو به روی مرکز انتقال خون، مرکز ۲ کانون پرورش فکری

شاهین شهر

یک دستگاه تلسکوپ

۲۰ تا ۲۳

شاهین شهر، ابتدای بلوار طالقانی، فرهنگسرای اشراق

شهرضا

۲ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی

۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰

استان اصفهان، شهرضا، دانشگاه آزاد شهرضا

شهرکرد

۳ دستگاه تلسکوپ

۱۸ تا ۲۴

شهرکرد بوستان مادر ، جنب مقبره حاج صولت

شهمیرزاد و مهدیشهر

۳ دستگاه تلسکوپ

۲۰ تا ۲۲:۳۰

استان سمنان، شهمیرزاد: پارک پردیس ابتدای شهمیرزاد سمت راست،پنجمین جشنواره فرهنگی شهمیرزاد /
مهدیشهر: کانون شهید بیدقی خیابان امام

شیراز

۴ دستگاه تلسکوپ و چند دوربین‌ دوچشمی

۱۹ تا ۲۴

شیراز، تقاطع معلم، بوستان معلم، فرهنگسرای نجوم شیراز

شیراز

تلسکوپ

۱۷ تا ۲۴

شیراز، جاده داریون، باغ‌های شهری خالد آباد

عجب‌شیر

۲ دستگاه تلسکوپ

۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰

عجب‌شیر، خیابان استاد شهریار، مدرسه نمونه دولتی تربیت

کاشان

۲ دستگاه تلسکوپ

۱۶ تا ۲۴

روستای مرق

گلبهار

۲ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی

از ۱۵ تا ۳ بامداد روز بعد

استان خراسان رضوی، شهر گلبهار، موسسه آسمان نِگری سُها

مریوان

۳ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی

۱۷ تا ۱ بامداد

مریوان پارک جنگلی امام - المان عینک

مشهد

۸ تا ۱۰ دستگاه تلسکوپ

۱۸:۳۰ تا ۲۴

مشهد، بوستان کوهسنگی، محوطه گرادیان‌ها، انجمن نجوم مشهد

مشهد

یک دستگاه تلسکوپ

۱۹ تا ۲۴

خراسان رضوی، مشهد، جاده کلات، کیلومتر ۳۰ جاده کلات، روستای ده سرخ

مشهد

تلسکوپ

۱۸ تا ۲۴

مشهد، بوستان کوهسنگی، فرهنگسرای علوم و نجوم

نجف آباد

دوربین دوچشمی و ابزار رصدی

۱۹ تا ۲۳

بلوار پارسال( دادگستری) منطقه جلال آباد

نیشابور

۳ دستگاه تلسکوپ

۱۹ تا ۲۳:۳۰

نیشابور، انتهای خیابان ۱۵ خرداد، محوطه فرهنگسرای سیمرغ

یاسوج

۳ دستگاه تلسکوپ و
یک دوربین دوچشمی بزرگ

۱۸ تا ۲۲

پارک ولایت، محل برگزاری نمایشگاه ها

مهتاب چابوک

