جدول شهرها و اماکن رصد «ماه خونین» منتشر شد؛ برگزاری ۵۰ برنامه رصدی

به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد که یکی از مهم‌ترین پدیده‌های نجومی سال است، قرص ماه به‌طور کامل وارد سایه زمین می‌شود و به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ سرخ و آجری درخواهد آمد. برگزاری برنامه‌های عمومی رصد ماه‌گرفتگی در سراسر کشور با هدف ترویج علم نجوم، آشنایی شهروندان با آسمان شب و فراهم کردن فرصت مشاهده این پدیده شگفت‌انگیز از نزدیک، انجام می‌شود.

کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران با گردآوری اطلاعات مربوط به برنامه‌های انجمن‌ها و گروه‌های نجومی در سراسر کشور، جدول زمان و مکان برگزاری این رویدادها را تهیه کرده است. این جدول شامل جزئیات مربوط به شهر میزبان، محل برگزاری، ساعت آغاز و پایان رویداد و تجهیزات مورد استفاده است تا علاقه‌مندان بتوانند نزدیک‌ترین برنامه به محل سکونت خود را انتخاب کنند.

این برنامه‌ها به‌صورت رایگان و داوطلبانه از سوی گروه‌ها و انجمن‌های نجوم در سراسر کشور برگزار می‌شود و شامل فعالیت‌هایی همچون رصد ماه در مراحل مختلف خسوف با تلسکوپ، سخنرانی‌های عمومی، نمایشگاه‌های کوچک علمی و کارگاه‌های آشنایی با پدیده ماه‌گرفتگی خواهد بود.

همچنین مراکز اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مختلف نیز برای رصد ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور برنامه‌ریزی کرده‌اند که علاقه‌مندان جزئیات مربوط به برنامه‌های کانون را در تماس با این مراکز می‌توانند جویا شوند.

خسرو جعفری‌زاده، مسئول کارگروه ترویجی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، درباره اهمیت این برنامه‌های عمومی گفت: ماه‌گرفتگی کلی یکی از زیباترین پدیده‌های آسمانی است که بدون نیاز به ابزار خاص و تنها با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده است، اما استفاده از تلسکوپ تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی برای مردم ایجاد می‌کند. همکاری گسترده انجمن‌ها و گروه‌های نجومی سراسر کشور در برگزاری این رویداد، نشان از ظرفیت بالای فعالیت‌های داوطلبانه در ترویج علم دارد.

جدول کامل برنامه‌ها و اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه اینترنتی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران به نشانی www.asi.ir و شبکه‌های اجتماعی این انجمن در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

جدول برنامه رصد عمومی ماه‌گرفتگی، ثبت شده تا صبح چهارشنبه ۱۲ شهریور