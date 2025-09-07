به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) میکند و پایان ماهگرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق میافتد.
این گرفتگی کلی علاوه بر تمام مناطق ایران در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.
در این رویداد که یکی از مهمترین پدیدههای نجومی سال است، قرص ماه بهطور کامل وارد سایه زمین میشود و به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ سرخ و آجری درخواهد آمد.
برگزاری برنامههای عمومی رصد ماهگرفتگی در سراسر کشور با هدف ترویج علم نجوم، آشنایی شهروندان با آسمان شب و فراهم کردن فرصت مشاهده این پدیده شگفتانگیز از نزدیک انجام میشود.
کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران با گردآوری اطلاعات مربوط به برنامههای انجمنها و گروههای نجومی در سراسر کشور، جدول زمان و مکان برگزاری این رویدادها را تهیه کرده است.
این جدول شامل جزئیات مربوط به شهر میزبان، محل برگزاری، ساعت آغاز و پایان رویداد و تجهیزات مورد استفاده است تا علاقهمندان بتوانند نزدیکترین برنامه به محل سکونت خود را انتخاب کنند.
این برنامهها بهصورت رایگان و داوطلبانه از سوی گروهها و انجمنهای نجوم در سراسر کشور برگزار میشود و شامل فعالیتهایی همچون رصد ماه در مراحل مختلف خسوف با تلسکوپ، سخنرانیهای عمومی، نمایشگاههای کوچک علمی و کارگاههای آشنایی با پدیده ماهگرفتگی خواهد بود.
همچنین مراکز اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استانهای مختلف نیز برای رصد ماهگرفتگی ۱۶ شهریور برنامهریزی کردهاند که علاقهمندان جزئیات مربوط به برنامههای کانون را در تماس با این مراکز میتوانند جویا شوند.
همچنین رویداد ماه گرفتگی ۱۶ شهریورماه به صورت زنده از رصدخانه خیام سازمان فضایی ایران پخش میشود. علاقه مندان میتوانند پخش زنده ماه گرفتگی را از این صفحه تماشا کنند.
هنگام وقوع ماه گرفتگی خواندن نماز آیات واجب است.
