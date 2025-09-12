https://mehrnews.com/x38ZyH ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶ کد خبر 6587250 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶ جشنواره «نان برنجی» در دیوشل لنگرود لنگرود- در این ویدئو تصاویری از جشنواره «نان برنجی» در دیوشل لنگرود را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB فیلم: ابوالفضل شکری کد خبر 6587250 کپی شد مطالب مرتبط دومین جشنواره منطقهای «هلپرکی» در سقز برگزار میشود جشنوارههای محلی راهی برای تقویت نشاط و بنیان های فرهنگی است برگزاری جشنواره سیب و گردو در روستای قزلق شهرستان مشهد تمرکز جشنواره آیینی و سنتی بر آموزش و مناطق کمتر برخوردار پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد برچسبها شهرستان لنگرود استان گیلان جشنواره آیینی و سنتی
