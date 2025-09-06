به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه جمعه در آئین افتتاحیه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین که در شهرستان فارسان برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد فرهنگی فرصتی مغتنم برای معرفی فرهنگ غنی، آداب و رسوم متنوع اقوام ایرانی و تقویت وحدت ملی است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و همبستگی میان اقوام، افزود: هفته وحدت یادآور میراث ارزشمند امام خمینی (ره) در مسیر تحقق امت واحده اسلامی است و باید از این مناسبت برای تقویت روحیه همگرایی بهره برد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ایران‌زمین همچون فرشی نفیس از فرهنگ‌ها و آئین‌های متنوع اقوام است، تصریح کرد: هر قوم ایرانی سنگربان هویت و استقلال کشور محسوب می‌شود.

مردانی برگزاری جشنواره ملی اقوام را بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی کشور دانست و گفت: این جشنواره نماد وحدت در عین کثرت و پیوند ناگسستنی ملت ایران است.

وی میزبانی این رویداد از سوی استان چهارمحال و بختیاری را افتخاری بزرگ عنوان کرد و افزود: این دیار با پیشینه‌ای غنی از دلاوری، مهمان‌نوازی و فرهنگ اصیل، میزبان هنرمندان و اقوام مختلف کشور شده است.

آغاز به‌کار سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه

در ادامه این مراسم، علیرضا جیلان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از آغاز به‌کار سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه در پارک قلمستان فارسان خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: در حاشیه این رویداد ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی راه‌اندازی شده که شامل ۴۰ غرفه صنایع‌دستی و ۱۱۰ غرفه سوغات محلی است.

جیلان حضور گروه‌های هنری از استان‌های خوزستان، گیلان، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری را از ویژگی‌های این دوره دانست و افزود: این حضور گسترده موجب معرفی بیشتر ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.