به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، با حکم سیاوش ستاری دبیر بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، علی دهباشی، بهروز محمودی‌بختیاری و شهرام زرگر به‌عنوان هیئت‌علمی انتخاب مقالات دهمین سمینار جشنواره منصوب شدند.

علی دهباشی پژوهشگر، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال فرهنگی و سردبیر نشریات بخارا و سمرقند است. شهرام زرگر نویسنده، پژوهشگر تئاتر و عضو هیئت‌علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است و همچنین در زمینه ترجمه آثار ادبیات نمایشی فعالیت دارد و بهروز محمودی‌بختیاری پژوهشگر و دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران است.

بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود و دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دوره‌های گذشته، میزبان پژوهشگران، استادان، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی خواهد بود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان می‌رسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنند.