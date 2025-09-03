به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر گفت: انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه‌های آزمایشی از روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز شده است و تا روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ادامه داشت.

وی افزود: زمان انتخاب رشته با توجه به برخی اصلاحات مربوط به رشته‌محل‌های مختلف به خصوص ظرفیت‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه تمدید می‌شود.

به گزارش مهر، دکتر علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت امروز ۱۲ شهریور در توییتی اعلام کرده بود ظرفیت‌های اعلام شده در کنکور سراسری در حال بازنگری است، داوطلبان منتظر اصلاحیه سازمان سنجش باشد.