  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

مهلت انتخاب رشته کنکور۱۴۰۴ تا ۱۷شهریور تمدید شد؛ اصلاح رشته‌های پزشکی

مهلت انتخاب رشته کنکور۱۴۰۴ تا ۱۷شهریور تمدید شد؛ اصلاح رشته‌های پزشکی

معاون فنی و آماری سازمان سنجش از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر گفت: انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه‌های آزمایشی از روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز شده است و تا روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ادامه داشت.

وی افزود: زمان انتخاب رشته با توجه به برخی اصلاحات مربوط به رشته‌محل‌های مختلف به خصوص ظرفیت‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه تمدید می‌شود.

به گزارش مهر، دکتر علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت امروز ۱۲ شهریور در توییتی اعلام کرده بود ظرفیت‌های اعلام شده در کنکور سراسری در حال بازنگری است، داوطلبان منتظر اصلاحیه سازمان سنجش باشد.

کد خبر 6578843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها