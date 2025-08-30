پیشتازی کرمان در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شنبه شب در آئین اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای دولت در کرمان گفت: جریان مستمر خدمت در استان کرمان برقرار است و شاهد اتفاقات خوب در روند توسعه این استان هستیم.

وی افزود: در ارتباط با سرمایه‌گذاری، استان کرمان پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای دولت بخش کوچکی از دستاوردهای دولت را ارائه می‌دهد، به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در توسعه انرژی‌های نو و خورشیدی، کرمان جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده و مسیری را طی می‌کند که بخش عمده ناترازی‌های برق را برطرف می‌کند.

طالبی، از برنامه تحولی استان کرمان در حوزه صنعت و معدن و اقتصاد کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: با همدلی و هماهنگی همه عناصر حاکمیت و تعامل مجموعه‌های مختلف استان و همراهی مردم با دولت، قدم‌های بلندی به سوی توسعه و پیشرفت استان و رفع چالش‌های فراروی مردم برخواهیم داشت تا شاهد درخشش "کرمان برفراز" در حوزه‌های مختلف باشیم.

وی به طرح گردشگری "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" نیز اشاره کرد و افزود: در برنامه‌های «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، شادی مردم بسیار مهم است.

گفتنی است: نمایشگاه دستاوردهای دولت در استان کرمان با عنوان «دولت کنار مردم» از ۴ شهریور ماه تا ۸ شهریور ماه در محل میدان توحید (ارگ) شهر کرمان برگزار شد.