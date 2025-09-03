به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با هشدار نسبت به بیتوجهی به وسایل برقی در زمان قطعی برق گفت: گاهی افراد در هنگام استفاده از وسایلی مانند سشوار، اتو یا بخاری برقی با قطعی برق مواجه میشوند و بدون خاموش کردن دستگاه، آن را همانطور رها میکنند. در این شرایط، با وصل شدن مجدد جریان برق، وسیله بهطور ناگهانی روشن میشود و به دلیل داغ شدن یا تماس با وسایل قابل اشتعال، احتمال وقوع آتشسوزی بسیار بالاست.
وی تأکید کرد: همشهریان باید در زمان قطعی برق، حتماً وسایل برقی را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشند. تنها با رعایت این نکته ساده میتوان از بسیاری حوادث و آتشسوزیهای خطرناک جلوگیری کرد و آرامش خاطر داشت که خطری از این بابت خانه و خانواده را تهدید نخواهد کرد.
