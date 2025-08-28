  1. جامعه
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

کاشت بیش از ۳۳ هزار اصله درخت و درختچه در منطقه ۱۹ تهران

شهردار منطقه ۱۹ تهران از کاشت بیش از ۳۳ هزار اصله درخت و درختچه و ۷۰ هزار بوته رز محمدی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹ تهران حسین اخگرپور، شهردار منطقه، با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه توسعه فضای سبز گفت: شهرداری منطقه ۱۹ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۳۳ هزار اصله درخت و درختچه و همچنین ۷۰ هزار بوته رز محمدی را در سطح منطقه کاشته است. در همین بازه زمانی، بیش از ۱۷ هزار اصله درخت و ۱۶ هزار و ۵۰۰ اصله درختچه در نقاط مختلف منطقه غرس شده که این اقدام با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای زیباسازی و طراوت‌بخشی به محیط‌های عمومی، ۷۰ هزار بوته رز محمدی در بوستان ایرانیان به زمین نشانده شده که جلوه‌ای تازه به فضای شهری بخشیده است. همچنین به منظور ایمن‌سازی معابر و حفظ سلامت شهروندان، حذف درختان خشک از بزرگراه‌ها و معابر اصلی منطقه در دستور کار قرار گرفت.

شهردار منطقه ۱۹ تهران در پایان تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان شهرداری تهران و با هدف ایجاد محیطی سالم، ایمن و دلپذیر برای ساکنان منطقه انجام شده و نشان‌دهنده تعهد مدیریت شهری به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.

فاطمه کریمی

