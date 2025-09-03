به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین کنگره ملی هوش مصنوعی در دیابت و بیماری‌های متابولیک با حضور مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، ۱۶ شهریور ماه سال جاری، از ساعت ۱۳ تا ۱۸ در سالن ابوریحان مجتمع ولایت واقع در بلوار نیایش شیراز برگزار می‌شود.

این رویداد علمی که با حمایت و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، بیمارستان فوق تخصصی محمد نمازی، پژوهشکده هوش مصنوعی و دانشگاه شیراز برگزار می‌شود، دارای امتیاز بازآموزی است.

این کنگره، فرصتی برای تبادل دانش و تجربیات در زمینه مدیریت دیابت و بیماری‌های متابولیک کودکان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. همچنین، خانواده بیماران عضو انجمن به عنوان شرکای اصلی این مسیر، در معرفی محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه مشارکت خواهند داشت.