معیار ارزشمندی افراد در عصر غیبت میزان ارتباط با ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در مراسمی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در بوشهر با اشاره به شرایط کنونی جهان گفت: یکی از ویژگیهای بارز نظام مهدوی، تحقق عدالت بر پایه ایمان است، در حالیکه جهان امروز آکنده از ظلم و ستم است، تنها راه نجات ملتها در گرو مقاومت و پایبندی به فرهنگ انتظار است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: امروز شاهد آن هستیم که استکبار جهانی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی، همراه با قدرتهای استعماری مانند انگلیس، روزبهروز بر ابعاد جنایتهای خود میافزایند. آنان ملتهای مظلوم، بهویژه مردم غزه را با سلاحهای پیشرفته قتلعام میکنند و حتی با محاصره و گرسنگی آنان را به شهادت میرسانند. این در حالی است که خود را مدعی حقوق بشر معرفی کرده و ملتهای مظلوم را به دروغ تروریست مینامند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه جهان امروز گرفتار «تهاجم سخت نظامی» و «تهاجم نرم رسانهای» است، گفت: استکبار جهانی از یکسو ملتهای مستضعف را هدف حملات نظامی قرار داده و از سوی دیگر با تحریف حقایق، جای ظالم و مظلوم را در رسانهها جابهجا میکند. رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی نیز در اختیار آنان قرار دارد تا جنایتها را پنهان و افکار عمومی را مدیریت کنند.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: در جنگهای گذشته، ملتها شاهد بودند که چگونه دشمن حتی کودکان خردسال را در خواب به شهادت رساند، فرماندهان مقاومت را ترور کرد و دانشمندان را از میان برداشت، اما به لطف هدایتهای مقام معظم رهبری و انسجام ملتها، جنایتکاران شکست خوردند.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: امروز جهان در آستانه یک بحران بزرگ و جهانی است و همه اذعان دارند که تنها راه برونرفت از این شرایط، مقاومت همهجانبه است؛ چه در حوزه نظامی و چه در عرصه فرهنگی و رسانهای. مقاومت، کلید پیروزی ملتهاست.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران زمینهساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) است، گفت: این انقلاب نقطهای روشن در تاریخ معاصر است که فضای نورانی برای ظهور خورشید عالمتاب، حضرت بقیهالله الاعظم، فراهم میسازد، بر ماست که مکتب امام زمان (عج) را بشناسیم و فرهنگ مهدوی را در زندگی فردی و اجتماعی نهادینه کنیم.
امام جمعه بوشهر معیار ارزشمندی انسانها در هر دوره تاریخی را «قرابت و ارتباط با امام زمان» دانست و توضیح داد: «در صدر اسلام، نزدیکترین افراد به پیامبر (ص) باارزشترین بودند؛ در زمان امیرالمؤمنین (ع) مالک اشتر چنین جایگاهی داشت؛ و امروز نیز در عصر غیبت، معیار ارزشمندی افراد میزان ارتباط ولایی با امام زمان (عج) است که در همراهی با ولایت فقیه و تبعیت از مقام معظم رهبری متجلی میشود.
وی ایمان، تقوا، اخلاقمداری، بصیرت و حضور در جبهه ولایت را از مهمترین شاخصههای پیوند با امام زمان (عج) برشمرد و تصریح کرد: در همه عرصهها از علم و فرهنگ گرفته تا هنر و دفاع، باید جهادگونه تلاش کنیم و امیدوار به نصرت الهی و پیروزی نهایی باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به مسئولیتهای فردی و اجتماعی در این مسیر افزود: هر کس باید در عرصهای که حضور دارد، چه در حوزه علم و دانش، چه فرهنگ و هنر، و چه در میدان دفاع و مقاومت، مجاهدت کند. جهاد تنها به میدان نظامی محدود نمیشود؛ بلکه در همه عرصهها باید با امید و روحیه مقاومتی تلاش کرد.
