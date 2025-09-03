مهروز ساعی سرمربی تیم ملی تکواندوبانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کمیته فنی با اعضای جدید عصر امروز برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف در نهایت بواسطه فاصله اندک دو رویداد مهم قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی و اعزام دو تیم مختلف به رویدادهای فوق، مقرر شد سجاد مردانی و اسماعیل اسماعیل پور در گروه مردان و آزاده یاسایی و پریا پورنعمت در گروه دختران به کادر فنی تیم‌های ملی اضافه شوند. این مربیان قرار است در زمان اعزام تیم ملی های ملی به مسابقات قهرمانی جهان تمرینات ملی پوشان اعزامی به بازی‌های های کشورهای اسلامی را برعهده خواهند داشت.

در جلسه فوق در خصوص کادر فنی تیم ملی بانوان نیز صحبت‌هایی مطرح شد. مریم آذرمهر در این خصوص توضحیاتی ارائه نموده و عنوان داشت که به دلیل اهمیت مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی کشورهای اسلامی تغییر کادر فنی به صلاح نیست که پس از تائید سایر اعضا مقرر گردید مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی کار خود را پیگیری خواهد کرد. نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی همکاران وی در این رقابت‌ها خواهند بود.

مرتضی کریمی، یوسف کرمی، مریم آذرمهر، حمید باقی نژاد و وحید خسروشاهی با حکم ساعی به عنوان اعضای جدید کمیته فتی انتخاب و معرفی شدند.

رقابت‌های قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد. بازی‌های کشورهای اسلامی نیز ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه در عربستان و شهر ریاض برگزار خواهد شد.