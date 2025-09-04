  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

ترانه باران میزبان «در آغوش هنر» می‌شود

نمایشگاه «در آغوش هنر» که شامل از آثاری از امیرهوشنگ عاملی است، در نگارخانه ترانه باران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نگارخانه ترانه باران در راستای اهداف پژوهشی خود درصدد برگزاری سلسله نمایشگاه‌های «در آغوش هنر» برآمده که تلاشی برای بازخوانی مسیر اندیشه و آفرینش هنری استادان و چهره‌های ماندگار است.

نخستین نمایشگاه «در آغوش هنر» به آثار امیرهوشنگ عاملی اختصاص دارد؛ هنرمندی که خوشنویسی را با شعر، ادبیات کودک و روایت‌های زیباشناختی از جهان پیرامون، تلفیق کرده و زبانی منحصر به فرد و تأثیرگذار به دست آورده است. این نمایشگاه با رویکردی پژوهش‌محور، بر آن است تا روند تحول فکری، مفهومی و زیبایی‌شناسی در آثار این هنرمند را از خلال اسناد فرهنگی، آثار مکتوب و تجسمی، و گنجینه‌ای از خاطرات فرهنگی به نمایش بگذارد.

مراسم افتتاح نمایشگاه «در آغوش هنر» روز جمعه ۱۴ شهریور از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به گالری ترانه باران مراجعه کنند.

آزاده فضلی

