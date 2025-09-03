https://mehrnews.com/x38W6y ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰ کد خبر 6578962 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰ چراغانی حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسبت اعیاد ماه ربیع الاول مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسبت اعیاد فرخنده ماه ربیعالاول غرق در نور و چراغانی شد. دریافت 17 MB فیلم: کبری رضایی کد خبر 6578962 کپی شد مطالب مرتبط حرم مطهر رضوی در روز شهادت امام حسن عسکری(ع) حرم رضوی در روز شهادت امام حسن عسکری(ع) تعویض گل های ضریح حرم امام رضا(ع) برچسبها ماه ربیع الاول حرم امام رضا (ع) آستان قدس رضوی مشهد
