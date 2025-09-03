  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

چراغانی حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسبت اعیاد ماه ربیع الاول

مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسبت اعیاد فرخنده ماه ربیع‌الاول غرق در نور و چراغانی شد.

فیلم: کبری رضایی

