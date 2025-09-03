به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره برداری از ۴ پروژه اثرگذار عمرانی پایتخت (محدوده غرب تهران) در قالب یکصد و هشتاد و هفتمین پویش امید و افتخار، عصر امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، جمعی از مدیران شهری و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صدوهشتاد و هفتمین پویش امید و افتخار اظهارداشت: بخش اول بزرگراه شهید بروجردی افتتاح شد و ۱.۲ کیلومتر باقیمانده نیز امسال افتتاح خواهد شد و پرونده بزرگراه شهید بروجردی بسته خواهد شد.

وی افزود: یال غربی بزرگراه یادگار امام نیز به میدان فتح و به سمت بزرگراه شهید بروجردی و در نهایت به آزادگان ختم خواهد شد و یک مسیری مانند اتوبان امام علی (ع) می‌تواند برای غرب تهران بازگشایی کند.

انجام بیش از ۱۰۸ پروژه عمرانی در ۴ سال اخیر

همچنین در این مراسم عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به ارائه توضیحاتی درباره این ۴ پروژه پرداخت و اظهار کرد: ۴ سال از این دوره از مدیریت شهری گذشت. در معاونت فنی و عمران ۳ فعالیت عمده داریم؛ فعالیت اول احداث پروژه‌های کلان مقیاس است. فقط پروژه‌های معطوف به معاونت فنی در این دوره، ۱۰۸ پروژه است. ارزش ریالی این پروژه‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد است. البته پروژه‌های عمرانی مناطق که حدوداً بیش از ۲۰۰ پروژه است را حساب نکردیم.

وی ادامه داد: فعالیت دوم نگهداشت شهر است. نگهداشت شهر وظیفه اصلی معاونت عمران است. بالغ بر ۱۰۰۰ همت پول برای احداث پل‌های موجود نیاز داریم.

به اندازه فاصله جلفا تا چابهار آسفالت‌ریزی در تهران انجام داده‌ایم

شعبانی گفت: حدود ۴۱ تقاطع و سازه را مقاوم سازی کردیم. از ابتدای دوره ۵/۶ میلیون تن آسفالت ریختیم. اگر مقیاس بگیریم به عرض ۱۴ متر، از جلفا تا چابهار را آسفالت کردیم که ارزش ریالی آن معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این را باید با بودجه عمرانی یک استان مقایسه کرد.

معاون شهردار تهران گفت: فعالیت سوم هدایت فعالیت‌های عمرانی در مناطق است. از تهیه طرح‌های گوناگون گرفته تا موضوعاتی که در شورای فنی مطرح شد. فقط بالغ بر ۱۰۰ هزار آزمایش پیرامون طرح‌های عمرانی انجام شده است.

وی با اشاره به ۴ پروژه‌ای که امروز افتتاح می‌شوند هم گفت: در تقاطعاتی که باید طبق طرح جامع اجرا می‌کردیم، چند طرح مانده بود. یکی بزرگراه فتح که قسمتی از پروژه ادامه غربی یادگار امام بود. وقتی پروژه را تحویل گرفتیم کل این پروژه در میدان فتح و جی حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تا ۲۰ مهرماه میدان افتتاح و بازگشایی خواهد شد.

شعبانی گفت: پروژه بعدی جنت آباد-ابشناسان بود که به خاطر موضوعات ترافیکی سنگین مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه معارضان تاسیساتی زیادی هم داشت و در جریان کار لوله گاز قطوری هم داشت که جا به جا شد. در نهایت یک چراغ قرمز وسط بزرگراه حذف شد. پروژه سوم فتح-باغستان است که در این مرحله از افتتاح ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی این قسمت باز شد. بنابراین در محدوده تقاطع فتح و ازادگان یک گشایش ترافیکی ایجاد خواهد شد. پروژه چهارم هم مربوط به بزرگراه چمران است که به جهت تردد از بزرگ‌ترین بزرگراه‌های تهران است؛ اما نواقصی دارد. چند روز گذشته تقاطع شمال به شمال چمران بازگشایی شد.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: این ۴ پروژه به قیمت قبل ۱۲۰۰ میلیارد هزینه برده و امروز با دستور شهردار تهران به صورت رسمی افتتاح می‌شود.