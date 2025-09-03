تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران نیازمند ردیف اعتباری ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: همه دستگاه‌های استان باید در راستای تجلیل از رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بسیج شوند

وی افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمونه‌ای از وفاق، همدلی و همگرایی ملت ایران بود و خدمات رسانی در استان مازندران به خوبی انجام شد

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت حفظ و گسترش فرهنگ دفاع مقدس گفت: تکمیل موزه دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران نیازمند ایجاد منابع پایدار و اختصاص ردیف اعتبار ویژه است

یونسی رستمی معیشت و درمان را دو اولویت مهم جامعه ایثارگری دانست و افزود: حفاظت و صیانت از این قشر ارزشمند وظیفه‌ای همگانی است

در ادامه عبدالرضا کریم پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران اعلام کرد: جشنواره شهید رجایی هفته آینده در استان برگزار خواهد شد و در این مراسم یک دستگاه خدمات رسان و دو خانواده شهید و دو فداکار جنگ ۱۲ روزه تجلیل می‌شوند