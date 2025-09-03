به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر چهارشنبه در آئین عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی تفرش با اشاره به موقعیت ممتاز استان مرکزی در حوزه انرژی‌های نو اظهار کرد: این استان به دلیل زاویه مطلوب تابش خورشید، دمای مناسب و تعداد محدود روزهای ابری، بالاترین بازدهی را در استفاده از پنل‌های خورشیدی در کشور دارد.

وی افزود: با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان و برق منطقه‌ای باختر، برنامه‌ای برای توسعه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تدوین شده است که در گام بعدی، ظرفیت آن به ۷۰۰۰ مگاوات قابل افزایش خواهد بود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در حال حاضر، مجموع مصرف برق استان حدود یک هزار و ۸۰۰ مگاوات است و هدف‌گذاری ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر، نشان‌دهنده نگاه فراتر از نیازهای استان و ایفای نقش ملی در حوزه انرژی است.

وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق و سهم بالای بخش تولید و صنعت در مصرف انرژی استان ادامه داد: ۸۵ درصد مصرف برق استان در بخش تولید و صنعت و تنها ۱۵ درصد در بخش خانگی است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: قطع برق در استان مرکزی به معنای توقف تولید است که برای ما غیرقابل پذیرش است.

مازوت‌سوزی محیط‌زیست استان را تهدید می‌کند؛ باید جایگزین پاک داشته باشیم

استاندار مرکزی گفت: مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی سنگین، سلامت مردم استان را تهدید کرده است.

وی افزود: از این‌رو، از مدتی پیش تصمیم گرفتیم با تکیه بر توان داخلی، برنامه‌ای جامع برای توسعه انرژی پاک در استان تدوین کنیم.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با وجود پیگیری‌ها، به دلیل ناترازی موجود، برخی طرح‌ها از جمله حذف مازوت در زمان مقرر اجرایی نشد، این درحالی است که ما مسئولیت عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها را پذیرفته و برای جبران آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی افزود: در قالب برنامه سه‌ساله، سهم هر شهرستان از تولید انرژی تجدیدپذیر مشخص و ابلاغ شده است و برخی شهرستان‌ها، مانند یکی از مناطق هدف، در یک سال مأمور به تولید ۱۰۰۰ مگاوات هستند.

استاندار مرکزی تأکید کرد: این برنامه در ۱۱ محور شامل سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های مگاواتی، طرح‌های کوچک خانگی، مدارس، چاه‌های کشاورزی، ادارات، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و خرید تضمینی ماده ۲۸ تدوین شده و دولت نیز با منابع عمومی در برخی مناطق به احداث نیروگاه می‌پردازد.

وی گفت: در حالی که بسیاری از استان‌ها امکان اتصال به شبکه در این مقیاس را ندارند، استان مرکزی این توان را دارد تا نقش مهمی در تحقق هدف ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور ایفا کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را در داخل کشور به‌کار می‌گیرند، شایسته حمایت هستند و دولت متعهد به ایجاد فضایی امن، شفاف و سودآور برای آن‌ها است.

افزایش تولید انرژی خورشیدی استان مرکزی به ۲۱۳ مگاوات در سال جاری

استاندار مرکزی با اشاره به رشد چشمگیر ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی از ۴۰ مگاوات به ۲۱۳ مگاوات افزایش یافته است که معادل یک چهارم کل تولید کشور در دولت چهاردهم می‌باشد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ۵۰۰ مگاوات برسد و پیشرفت پروژه‌ها به‌طور مستمر ارزیابی و شهرستان‌ها رتبه‌بندی می‌شوند.

زندیه وکیلی با بیان اینکه مرکزی در میان استان‌های کشور در زمینه رشد ظرفیت انرژی خورشیدی رتبه اول را دارد، تصریح کرد: برخلاف استان‌هایی مانند یزد و اصفهان که ظرفیت‌های قبلی داشته‌اند، رشد ما بر مبنای پروژه‌های جدید و ظرفیت‌های درون‌استانی است.

وی ادامه داد: یکی از نیروگاه‌های ۱۷۰ مگاواتی استان مرکزی به‌طور کامل نصب شده و فقط در انتظار تأمین ترانس از خارج کشور است که پیش‌بینی می‌شود ظرف ۴۰ روز آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: این استان میزبان بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی کشور بوده که شامل پروژه‌های ۱۴۰، ۱۷۰ و ۲۵۰ مگاواتی است و این رکوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه و توان مدیریتی استان در توسعه انرژی پاک است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری به انسجام و حمایت برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز داریم تا ظرفیت‌های استان به‌طور بهینه استفاده شود و به‌زودی استان مرکزی از ناترازی انرژی خارج شود.



نیروگاه خورشیدی تفرش نیاز برق این شهرستان را تأمین می‌کند

استاندار مرکزی با اشاره به پیشرفت پروژه نیروگاه خورشیدی در شهرستان تفرش گفت: با تولید ۲۰ مگاوات برق خورشیدی، ناترازی انرژی این شهرستان به‌طور کامل برطرف خواهد شد و نیاز برق مصرفی مردم به‌صورت پایدار تأمین می‌شود.

وی افزود: تولید برق در محل مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است و انتقال طولانی برق به نقاط دیگر علاوه بر هزینه‌های بالا، موجب هدررفت انرژی می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: مصرف برق در شهرستان تفرش حدود ۱۸ مگاوات است و با بهره‌برداری از این نیروگاه ۲۰ مگاواتی، ضمن پاسخگویی به نیازهای فعلی بخشی از ظرفیت مازاد نیز فراهم می‌شود.