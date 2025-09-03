به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در سخنانی مدعی شد: مذاکرات فعلی با ایران در مورد راه‌های ازسرگیری بازرسی‌ها نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. ما امیدواریم که بازرسی‌ها در ایران به زودی پایان یابد و انتظار داریم این اتفاق بیفتد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز اشغالگران صهیونیست علیه ایران که بر خلاف تمامی کنوانسیون‌ها و قوانین بین المللی انجام شد، ادعا کرد: تلاش‌هایی برای برگزاری نشست دیگری با ایران، شاید ظرف چند روز آینده در وین در حال انجام است. آخرین اطلاعات در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران مربوط به ماه ژوئن، قبل از حمله (تجاوز) اسرائیل است. ما از زمان حمله اسرائیل هیچ اطلاعاتی از ایران در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا دریافت نکرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، رافائل گروسی مدعی شد: ما خواستار توافق با ایران در اسرع وقت هستیم و اگر این اتفاق قبل از هفته آینده رخ دهد، خوب خواهد بود. یک درک عمومی وجود دارد که اورانیوم با غنای بالا هنوز در ایران وجود دارد. همه موافقند که ایران تا حد زیادی قادر به تولید سانتریفیوژهای بیشتر برای غنی‌سازی اورانیوم است.