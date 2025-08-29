آموزش ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه هفتم

غلامحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش‌های مهارتی اظهار داشت: ما با افتخار در جمع هموطنان کرمانشاهی حضور داشتیم و شاهدیم که با توجه به زیرساخت‌های گسترده، اقدامات بسیار خوبی تاکنون در این استان انجام شده است. هم‌اکنون ۲۵ مرکز آموزش دولتی و بیش از ۲۰۰ آموزشگاه خصوصی در استان فعال هستند که رقم قابل توجهی برای جمعیت این استان به‌ویژه جوانان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه روند توسعه آموزش‌های مهارتی در کرمانشاه مطلوب بوده اما کاستی‌هایی نیز متناسب با پویایی بازار اشتغال کشور وجود دارد، افزود: بخشی از این کاستی‌ها ناشی از توسعه فناوری‌هاست که ضرورت گسترش زیرساخت‌های مهارت‌های پیشرفته به‌ویژه در اقتصاد دیجیتال و مهارت‌های نرم را بیشتر کرده است. طبق برنامه هفتم توسعه، باید ۵۰۰ هزار نفر نیروی ماهر در این بخش آموزش ببینند و همچنین نرخ رشد اقتصادی بالای ۸ درصد برای فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال هدف‌گذاری شده است.

محمدی با تأکید بر اینکه نسل ۱۵ تا ۲۵ سال کشور نیازمند مهارت‌های نوین است، تصریح کرد: این نسل دیگر نمی‌تواند صرفاً با مهارت‌های سختی که در گذشته آموزش داده می‌شد وارد بازار کار شود. به همین دلیل ما در حوزه اقتصاد دیجیتال و مهارت‌های نرم با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات، توسعه ۳۱ مرکز مهارت‌های پیشرفته را در دستور کار قرار داده‌ایم. یکی از این مراکز، مرکز مهم هایتک است که چند سال متوقف مانده بود اما امسال با سرمایه‌گذاری مشخص و طی شدن مراحل قانونی، دوباره فعال خواهد شد. در این مرکز ۱۶ رشته فناوری‌های نوظهور و مهارت‌های پیشرفته آموزش داده خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه به طرح‌های توسعه زیرساختی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۴۰ پروژه به‌منظور توسعه و نوسازی ۲۵ مرکز فنی و حرفه‌ای استان پیش‌بینی شده است. همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر از محل منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای بهسازی ابنیه و تقویت مراکز آموزشی اختصاص یافته است.

وی درباره طرح‌های ملی و استانی این سازمان توضیح داد: یکی از برنامه‌های جدی ما طرح مهارت اشتغال با عنوان " کارآفند" است که به مهارت‌آموزان کمک می‌کند متناسب با تولیدات خود وارد بازارهای آنلاین و حضوری شوند. این طرح در کل کشور ۵۰ هزار نفر را پوشش خواهد داد و در استان کرمانشاه نیز آغاز شده است. ان‌شاءالله در نیمه دوم سال فروشگاه حضوری و آنلاین کارآفرینان راه‌اندازی خواهد شد.

محمدی افزود: در کنار این، چند بوت‌کمپ آموزشی نیز پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها ۱۵ شهریورماه برگزار می‌شود و یک بوت‌کمپ تخصصی دیگر نیز ویژه کرمانشاه در حوزه مهارت‌های نوین تشکیل خواهد شد. همچنین طرح " همنوا" برای بهره‌مندی دانش‌آموزان از ظرفیت‌های سازمان آغاز شده و فعلاً با سه مرکز آموزشی شروع به کار کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت هنرستان‌های وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: امسال پنج هنرستان جدید زیرمجموعه این سازمان فعالیت خود را در کرمانشاه آغاز می‌کنند که ظرفیت مهمی برای توسعه آموزش‌های مهارتی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پایان تأکید کرد: امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها و اجرای این طرح‌ها در استان کرمانشاه، شاهد توانمندسازی هرچه بیشتر جوانان و مشارکت آنان در رشد اقتصادی استان و کشور باشیم.