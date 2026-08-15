شهر نوآوری قم در پهنه ۱۰۰ هکتاری پشت کوه خضر جانمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند شکلگیری طرح راهبردی ایجاد شهر نوآوری در قم اظهار کرد: ایده اولیه ایجاد این مجموعه بزرگ از زمان دولت سیزدهم مطرح شد، اما به دلیل برخی مسائل در آن مقطع به مرحله عملیاتی نرسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: در ماههای اخیر با تغییر رویکردها و تأکید ویژه مدیریت استان، این موضوع با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شده است.
وی ادامه داد: طی سه تا چهار ماه گذشته جلسات متعددی با حضور استاندار قم برگزار شده و بهنامجو شخصاً بر اجرای این طرح تأکید داشته و پیگیریهای لازم برای پیشبرد ابعاد ملی پروژه و اخذ مجوزهای مربوطه را هدایت کرده است.
ابراهیمی با تشریح مختصات جغرافیایی این طرح گفت: پس از انجام بررسیهای کارشناسی، جانمایی اولیه شهر نوآوری قم در محدودهای حدود ۱۰۰ هکتاری در حوالی پشت کوه خضر نهایی شده است.
وی افزود: این پهنه پیشنهادی پس از ارزیابیهای اولیه انتخاب شده و در حال حاضر مراحل قانونی برای بررسی و تصویب نهایی آن در مراجع ذیربط در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به کارکردهای شهر نوآوری قم تصریح کرد: این مجموعه با تمرکز ویژه بر اقتصاد دیجیتال طراحی شده است، اما در کنار بخش فناوری و نوآوری، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز در طراحی آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در الگوی پیشنهادی، مسجد به عنوان یکی از محورهای اصلی و در کانون این ساختار پیشبینی شده است تا میان سبک زندگی و فعالیتهای نوین پیوند ایجاد شود.
ابراهیمی با تشریح طرح جامع شهر نوآوری قم اظهار کرد: تلاش شده است فعالیتهای مرتبط با فناوری، نوآوری و کسبوکارهای دانشبنیان در کنار کاربریهای مسکونی و تجاری قرار گیرد تا مجموعهای با کارکردهای متنوع و مرتبط شکل بگیرد.
وی هدف اصلی این طرح را فراهمکردن محیطی مناسب برای شکلگیری و توسعه فعالیتهای نوآورانه دانست و افزود: در این الگو تلاش شده است میان محل سکونت، محل کسبوکار و زیرساختهای فناوری پیوندی عمیق ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: جزئیات فنی و ساختار نهایی این طرح در حال جمعبندی است و پس از پایان مراحل کارشناسی و قانونی، اطلاعات دقیقتر درباره ابعاد عملیاتی و نحوه اجرای پروژه اعلام خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با نهاییشدن و عملیاتی شدن این طرح، شهر نوآوری قم به یکی از پیشرانهای توسعه استان در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شود و با حمایت از کسبوکارهای نوآور، زمینه مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان فراهم کند.
نظر شما