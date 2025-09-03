دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با دادستان کل هیات حاکمه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار بیکدلی با دادستان کل افغانستان، درباره انتقال محکومین و استرداد مجرمین، مشکلات رانندگان ایرانی در مرز افغانستان و همکاری در زمینه مقابله با قاچاق انسان گفتگو شد.
بیکدلی در این دیدار تاکید کرد که قوه قضائیه و دادستانهای دو کشور باید به شیوه خود از دوستی و برادری دو ملت محافظت کنند. وی از جدیت و مقابله طرف افغان با قاچاق انسان در مرزها تشکر کرد.
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با دادستان کل هیات حاکمه سرپرستی افغانستان
گسترش همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش معادن و نفت نیز در زمره محورهای گفت وگوی سرپرست سفارت ج. ا. ایران در کابل با هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم افغانستان عنوان شده است.
