به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر؛ خورشید تازه طلوع کرده بود و صفهای طولانی برای دریافت آب و نان در کوچههای غزه شکل گرفته بودند. کودکان خسته از گرسنگی کنار مادرانشان ایستاده بودند، سالمندان دستهای لرزان خود را به سوی کمکهای انسانی دراز کرده بودند و هر نفس، نماد امیدی بود برای ادامه زندگی. اما در یک چشم بر هم زدن، صدای انفجار و تیراندازی سکوت را شکست و امیدها در میان دود و خون پراکنده شد، اینجا، جایی که مردم تنها به دنبال لقمهای نان و قطرهای آب بودند، بار دیگر صحنهای از فاجعه انسانی شد و غیرنظامیان بیگناه قربانی خشونتهای مرگبار شدند.
در دل نوار غزه، جایی که زندگی هر روز با سختی، محاصره و کمبودهای شدید میجنگد، مردم بیگناهی زندگی میکنند که حتی لحظهای آرامش در سایه خشونت نمیبینند. کودکان در کوچهها بازی نمیکنند؛ سالمندان از بیپناهی و گرسنگی لرزاناند؛ خانوادهها برای لقمهای نان و قطرهای آب دست به صف میزنند و امیدشان به کمکهای انسانی است. اما این امید بهطور مداوم با گلوله و بمب پاسخ داده میشود. هر صفی که برای نجات جان تشکیل میشود، میتواند آخرین مکان زندگی برای برخی از بیگناهان باشد.
صفهای انسانی؛ نماد تلاش برای بقا
صدای گریه کودکان، فریاد زنان و آه خانوادههایی که عزیزانشان در میان خاک و خون جان میبازند، در خیابانها و بیمارستانها طنینانداز شده است. امروز، غزه دیگر فقط شهری محاصرهشده نیست؛ غزه صحنهای از رنج انسانی است که با هر لحظه از زندگی مردمش، تصویری هولناک از فاجعه انسانی ارائه میدهد.
با بستن گذرگاهها و محرومیت مردم غزه از دسترسی به غذا، گرسنگی دادن به نوعی کشتار تدریجی تبدیل شده است و تصاویر کودکان گرسنه و مادران درمانده به سمبل این روزهای جنایات و قتل عامهای پرتکرار و بیپایان رژیم صهیونیستی در نوار غزه تبدیل شده است.
گزارشها و تصاویر تکاندهنده از نوار غزه حکایت از مرگ تدریجی مردم این منطقه بر اثر گرسنگی دارد. در یکی از این تصاویر، پیرمردی در صف دریافت غذا از شدت گرسنگی جان میدهد؛ صحنهای که به نمادی دردناک از بحران انسانی در غزه بدل شده است.
این وضعیت، که برخی آن را «نسلکشی آنلاین» مینامند، در حالی رخ میدهد که بیش از دو میلیارد مسلمان جهان شاهد آن هستند، اما واکنشی جدی از سوی بسیاری از سران کشورهای اسلامی مشاهده نمیشود.
گرسنگی یکی از ابزارهای اصلی فشار رژیم صهیونیستی بر ۲.۴ میلیون ساکن غزه است و طی دو سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه در نتیجه بمباران و تیراندازی به شهادت رسیدهاند و گزارشهای اخیر نشان میدهد که تیراندازی به صفهای دریافت کمکهای غذایی نیز جان دستکم هزار نفر را گرفته است. با این حال، اکنون به نظر میرسد دیگر نیازی به خشونت مستقیم هم نیست و گرسنگی به تنهایی همان کار نسلکشی را انجام میدهد.
قربانیان حملات به کاروانهای کمکرسانی
به گزارش وزارت بهداشت نوار غزه، طی شبانهروز گذشته، ۱۲ نفر از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و ۹۰ نفر دیگر نیز در جریان حملات هدفمند به کاروانهای کمکرسانی به بیمارستانها مجروح شدهاند. بدین ترتیب، مجموع قربانیان این دسته به ۲ هزار و ۳۰۶ شهید و بیش از ۱۶ هزار و ۹۲۹ مجروح رسیده است؛ افرادی که همگی در جستجوی نجات خود از قحطی و جنگ، تنها خواستار لقمه نان و رسیدگی پزشکی بودند.
همچنین بیمارستانهای غزه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ مورد شهادت ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه ثبت کردهاند، که میان آنان ۳ کودک نیز حضور دارند. با این آمار، شمار کل شهدای قحطی و سوءتغذیه به ۳۶۱ نفر رسیده است که ۱۳۰ نفر از آنان کودک بودند؛ کودکانی که حتی فرصت بازی و رشد طبیعی را نداشتند و جان خود را در صفهای تهیه آب و غذا از دست دادند.
صف آب؛ صحنهای خونین
در جدیدترین حملات، جنگندههای اسرائیلی صف شهروندان فلسطینی را برای تهیه آب در منطقه المواصی واقع در جنوب خان یونس هدف قرار دادند. این حمله دستکم ۱۱ شهید برجای گذاشت که اکثر آنان کودک بودند و شماری دیگر نیز به شدت زخمی شدند.
همچنین، ۹ شهروند فلسطینی در حالی که در صف دریافت کمکهای انسانی در خیابان صلاحالدین در جنوب منطقه وادی غزه در مرکز نوار غزه منتظر بودند، هدف حمله مرگبار رژیم اشغالگر قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. به گزارش بیمارستان العوده، تمامی شهدای این حادثه در صف دریافت کمکهای انسانی هدف مستقیم تیراندازی قرار گرفتند و شماری دیگر نیز در جریان این حمله مجروح شدند.
این حملات نمونهای دیگر از نقض مکرر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نقاط تجمع کمکهای انسانی است. سازمانهای حقوق بشری آن را بخشی از رویکردی عمدی برای تحمیل گرسنگی و تحقیر جمعی توصیف کردهاند، اقدامی که بیش از هر زمان دیگری نشان میدهد غیرنظامیان در غزه، تنها به دلیل تلاش برای زنده ماندن، هدف خشونت قرار میگیرند.
شمار قربانیان؛ شمار نمایش بی رحمی
با این رخدادها، شمار شهدای ناشی از حمله به مراکز توزیع کمکهای اسرائیلی و آمریکایی در نوار غزه به ۲ هزار و ۲۹۴ نفر رسیده و بیش از ۱۶ هزار و ۸۳۹ نفر دیگر زخمی شدهاند؛ همگی قربانیانی غیرنظامی که در صفهای ساده برای لقمه نان و قطرهای آب جان خود را از دست دادهاند و صفهای آب و غذا در غزه امروز دیگر تنها صف نیستند؛ نمادی از درد، رنج و ایستادگی مردمی است که در زیر آتش، محاصره و فقر تلاش میکنند زندگی کنند، اما هر روز با مرگ و ویرانی روبرو میشوند.
به گزارش منابع خبری، این کشورها با هدف پایان دادن به مصونیتی که اسرائیل طی سالها در قبال اقدامات خشونتآمیز و ویرانگر خود در سرزمینهای فلسطینی، به ویژه نوار غزه، برخوردار بوده است، تحریمهایی را علیه این رژیم اعلام کردند.
روزنامه فرانسوی «لوموند» نوشت که کشورهای شرکتکننده در بیانیه پایانی کنفرانس گروه لاهه برای حمایت از فلسطین، شامل بولیوی، کلمبیا، کوبا، اندونزی، عراق، لیبی، مالزی، نامیبیا، نیکاراگوئه، عمان، سنتوینسنت و گرنادینها و آفریقای جنوبی هستند. این کنفرانس به ابتکار کلمبیا و آفریقای جنوبی برگزار شد و نمایندگانی از حدود ۳۰ کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، به علاوه پنج کشور اروپایی شامل ایرلند، اسپانیا، نروژ، اسلوونی و پرتغال در آن حضور داشتند.
بر اساس گزارشها، از جمله اقدامات تحریمی اعلام شده، توقف صادرات سلاح به اسرائیل و ممنوعیت عبور کشتیهای حامل تسلیحات از بنادر این کشورهاست. همچنین تمامی قراردادهای دولتی این کشورها بازبینی خواهند شد تا از هرگونه پشتیبانی مالی یا نهادی از اشغالگری اسرائیل جلوگیری شود.
این اقدام هماهنگ، در نوع خود یک گام کمسابقه از سوی کشورهای جنوب جهانی برای مقابله با نقض حقوق بشر و حمایت از فلسطینیها به شمار میرود و میتواند زمینهساز فشارهای بینالمللی گستردهتر علیه اسرائیل شود.
به گزارش مهر؛ این حملات بار دیگر نشان داد که غیرنظامیان در نوار غزه، حتی در سادهترین تلاشهای خود برای زنده ماندن و دریافت لقمه نان، قطرهای آب یا کمکهای پزشکی هدف خشونت قرار میگیرند. صفهای انسانی که نماد امید و تلاش برای بقا هستند، به صحنههایی خونین تبدیل شدهاند و کودکان، زنان و سالمندان بیشترین قربانیان این بحران هستند.
مجموع قربانیان حملات اخیر، همراه با شمار فزاینده مجروحان، نشان میدهد که وضعیت انسانی در غزه به شدت وخیم است و نیاز فوری به واکنش بینالمللی دارد. سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به نقض مکرر حقوق بشر و استفاده از گرسنگی و محاصره به عنوان ابزار فشار هشدار دادهاند، اما این هشدارها تاکنون بیپاسخ مانده است.
ادامه این شرایط، فاجعه انسانی را تشدید کرده و پیامدهای آن برای نسلهای آینده غزه غیرقابل جبران خواهد بود. جهان اکنون در برابر یک بحران انسانی روشن و آشکار قرار دارد و اقدامات فوری برای حفاظت از جان غیرنظامیان و پایان دادن به محاصره، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
