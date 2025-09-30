کشف کلاهبرداری ۲۱۰ میلیاردی با سویاهای تقلبی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی مبنی بر فعالیت فردی سودجو در مخلوط کردن ماسه زردرنگ با سویا و عرضه آن به بازار، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری جهاد کشاورزی، تیم مشترکی از کارآگاهان پلیس به محل اعزام و در بازرسی‌ها مقادیر زیادی سویاهای تقلبی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سلامت و امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

سردار حاجیان همچنین بر نقش مهم مردم در کشف جرائم تأکید کرد و افزود: هم‌استانی‌ها می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.