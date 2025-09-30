  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

کشف کلاهبرداری ۲۱۰ میلیاردی با سویاهای تقلبی در کرمانشاه

کشف کلاهبرداری ۲۱۰ میلیاردی با سویاهای تقلبی در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی کرمانشاه از کشف یک فقره کلاهبرداری ۲۱۰ میلیارد ریالی با استفاده از سویاهای آغشته به ماسه خبر داد و بر برخورد جدی پلیس با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی مبنی بر فعالیت فردی سودجو در مخلوط کردن ماسه زردرنگ با سویا و عرضه آن به بازار، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری جهاد کشاورزی، تیم مشترکی از کارآگاهان پلیس به محل اعزام و در بازرسی‌ها مقادیر زیادی سویاهای تقلبی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سلامت و امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

سردار حاجیان همچنین بر نقش مهم مردم در کشف جرائم تأکید کرد و افزود: هم‌استانی‌ها می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6607149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها