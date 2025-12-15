کشف انبار بزرگ احتکار شکر در کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اکبری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری غیرقانونی مقادیر قابل توجهی شکر در یکی از انبارهای شهر کنگاور، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله تیمی از مأموران انتظامی شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از انجام بررسی‌های لازم، انبار مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، مقدار ۲۱ تن و ۸۵۰ کیلوگرم شکر احتکارشده کشف شد که ارزش ریالی این محموله بنا بر نظر کارشناسان، حدود ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

اکبری در پایان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و صدور حکم لازم به مراجع قضائی معرفی شد.