به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی از سمت یمن خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به حمله موشکی از سمت یمن به اراضی اشغالی مدعی شد که سامانه پدافندی این رژیم در حال رهگیری موشک شلیک شده است.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در قدس اشغالی و غرب بحر المیت خبر دادند.

همزمان منابع خبری از توقف پروازهای فرودگاه بن گوریون به دنبال حمله موشکی یمن خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی از رصد شلیک دو موشک از یمن خبر داد و مدعی رهگیری یکی از موشک‌ها شد.