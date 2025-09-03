به گزارش خبرنگار مهر شامگاه چهارشنبه مراسم رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره ملی رسانهای معلولان در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد. در این مراسم، سمیه کریمی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، با بیان اهمیت برگزاری این جشنواره اظهار کرد: هشتمین جشنواره ملی رسانهای معلولان به همت خبرنگاران معلول استان اصفهان شکل گرفته و این استان برای هشتمین بار میزبان آن خواهد بود.
وی با اشاره به سابقه این جشنواره افزود: طی سالهای گذشته خبرنگاران معلول استان اصفهان با انگیزه و پشتکار توانستهاند زمینهای را فراهم کنند تا توانیابان در عرصه رسانه، نقشی مؤثر ایفا کنند. امسال نیز این روند ادامه یافته و شاهد میزبانی هشتمین دوره این رویداد هستیم.
کریمی ادامه داد: در این مراسم نخستین پایگاه خبری آنلاین ویژه خبرنگاران معلول نیز رونمایی خواهد شد. این پایگاه خبری ثمره سالها تلاش و پیگیری خبرنگارانی است که با وجود محدودیتهای جسمی، با روحیهای توانمند و فعال، در حوزه اطلاعرسانی فعالیت داشتهاند. هدف این پایگاه، انتشار اخبار آگاهانه، صادقانه و عادلانه در حوزههای مرتبط با جامعه هدف سازمان بهزیستی است تا ارتباطی شفاف میان سازمان، مردم و توانیابان برقرار شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: امید است خبرنگاران معلول با قلمی عادلانه و زبانی شفاف بتوانند برنامهها و سیاستهای سازمان بهزیستی را منعکس کنند و نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و تحقق عدالت رسانهای ایفا نمایند.پ
وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که حضور فعال خبرنگاران معلول در عرصه رسانه میتواند گام بزرگی در جهت توانمندسازی این قشر و انعکاس مطالبات و دستاوردهای آنان باشد. جشنواره ملی رسانهای معلولان بستری است تا توانیابان رسانهای، فرصت دیده شدن، شنیده شدن و اثرگذاری در فضای عمومی کشور را پیدا کنند.
