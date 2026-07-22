درخشش ورزشکاران دارای معلولیت کردستان در جشنواره کشوری بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره ورزشی معلولان سازمان بهزیستی کشور با حضور ورزشکارانی از ۲۰ استان کشور در هفت رشته ورزشی برگزار شد و نمایندگان استان کردستان نیز در این رقابت‌ها حضور موفقی داشتند.

این دوره از جشنواره از ۲۷ تا ۳۱ تیرماه برگزار شد و تیم بانوان استان کردستان با حضور هشت ورزشکار در رقابت‌ها شرکت کرد.

کسب نشان طلا در دوومیدانی

آرزو نوبخت، ورزشکار کردستانی، در ماده ۴۰۰ متر نابینایان توانست با پشت سر گذاشتن رقبای خود عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

در بخش دیگری از این مسابقات نیز شونم غفاری در رشته تنیس روی میز ناشنوایان به نشان نقره دست یافت.

همچنین فروزان بهرامی با همراهی شکوفه فریدی به عنوان دونده همراه و هادیه تیموری با همراهی فریده حبیبی در ماده ۴۰۰ متر نابینایان موفق به کسب مدال نقره شدند.

ورزش؛ مسیر توانمندسازی افراد دارای معلولیت

جشنواره ورزشی معلولان سازمان بهزیستی کشور با هدف گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، ارتقای سلامت جسمی و روانی افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر آنان در فعالیت‌های ورزشی برگزار می‌شود.

کسب سه نشان رنگارنگ توسط ورزشکاران کردستانی در این رقابت‌ها، ظرفیت و توانمندی ورزشکاران دارای معلولیت استان را به نمایش گذاشت؛ موفقیتی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر این قشر در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی و تقویت نشاط و خودباوری آنان باشد.