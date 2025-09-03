به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامی داشت روزخبرنگار در سالن اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه برای حمایت جدی خبرنگاران استان سمنان نیازمند ساماندهی این قشر به شدت احساس می‌شد، تاکید کرد: ساماندهی خبرنگاران به درخواست خود اصحاب رسانه در این استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کار ساماندهی خبرنگاران در استان سمنان پیش رفته است، افزود: تلاش ما بر این است که حقی از کسی در استان ضایع نشود و از سوی دیگر تلاش ما در این زمینه همچنان ادامه هم خواهد داشت.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه کسانی که عضو سامانه‌ای رسانه نیستند تلاش می‌شود که به عضویت این سامانه در بیایند، گفت: کارگاه‌های آموزشی نیز به صورت مستمر قرار است در حوزه‌های مختلف در حوزه رسانه‌های استان سمنان پیش بینی کرده‌ایم که سطح رسانه‌های استان را ارتقا ببخشیم.

موسوی نژادیان با بیان اینکه حلقه مفقوده ما در حوزه رسانه آموزش است که با جدیت این موضوع دنبال می‌شود، ابراز کرد: کارگاه‌های آموزشی از این پس برای رسانه‌ها در استان سمنان به صورت ماهانه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از گلایه‌های خبرنگاران در زمینه ساماندهی خبرنگاران استان سمنان رفع شده است، افزود: اگر ارشاد اسلامی به این مقوله ورود کرده، در وهله اول دغدغه خود خبرنگاران بوده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه در ساماندهی رسانه‌ها نگاه ما تقلیل گرایانه نبوده است، گفت: معتقد هستیم که هر قدر تعداد رسانه‌ها در استان سمنان بیشتر باشد اتفاقاً ظرفیت‌های رسانه‌ای استان ارتقا پیدا می‌کند.